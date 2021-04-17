رئيس متحف الحضارة: مومياوات ملوك وملكات مصر جاهزون لاستقبال الزوار

كتب محمد أسعد

قال الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية ، إنه تم الانتهاء من كافة عمليات فك تغليف المومياوات ووضعها في ڤتارين العرض وتهيئتها داخل القاعة المخصصة لهم بالمتحف لاستقبال الزوار بداية من غدًا الأحد.

أضاف، في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بداية من الأحد سيتم عرض مومياوات 22 من ملوك وملكات مصر القدماء لأول مرة داخل مقرهم الجديد بالمتحف القومى للحضارة المصرية، وبعد أن تم نقلهم فى موكب مهيب شهده العالم يوم 3 أبريل.

أوضح كذلك أنه تم وضع اللمسات النهائية داخل قاعة المومياوات الملكية من وضع المومياوات وتثبيت التوابيت والأثاث الجنائزى وشاشات العرض وغيرها، وإنها جاهزة بنسبة 100% لاستقبال الزوار تزامنًا مع الاحتفال بيوم التراث العالمي.

والمومياوات الملكية التي ستكون متاحة للعرض لملوك وملكات مصر القدماء ترجع إلى عصور الأسر 17، 18، 19، 20، من بينها 18 مومياء لملوك و4 مومياوات لملكات، وهم؛ "الملك رمسيس الثانى، رمسيس الثالث، رمسيس الرابع، رمسيس الخامس، رمسيس السادس، رمسيس التاسع، تحتمس الثانى، تحتمس الأول، تحتمس الثالث، تحتمس الرابع، سقنن رع، حتشبسوت، أمنحتب الأول، أمنحتب الثانى، أمنحتب الثالث، أحمس نفرتارى، ميريت آمون، سبتاح، مرنبتاح، الملكة تى، سيتى الأول، سيتى الثانى".