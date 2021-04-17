رئيس البريد: عائد حسابات التوفير بالبريد الأعلى في مصر

كتبت هبة السيد

قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد ، إنه رغم خفض أسعار الفائدة على حسابات التوفير بالهيئة في شهر نوفمبر الماضي لتصبح 7.75% بدلاً من 8.5%، مازال سعر العائد الممنوح لعملاء صندوق التوفير أعلى سعر عائد لحسابات التوفير بالسوق المصرفي للمنتجات الشبيهة، مضيفًا أن إجمالي ودائع العملاء بالهيئة تجاوزت 210 مليارات جنيه، فيما بلغ إجمالي حسابات التوفير 170 مليار جنيه حتى مارس الماضي.

أشار "فاروق"، إلى أهمية قرار خفض الفائدة على حسابات التوفير في نوفمبر الماضي لخفض تكاليف تمويل المشروعات، بما يساهم بشكل كبير في تحسن المؤشرات الاقتصادية وزيادة الاستثمار، مما يدفع عجلة التنمية ويساعد على تعظيم المؤشرات الاقتصادية.

وفي سياق آخر قال رئيس هيئة البريد، إن الهيئة تستحوذ على الحصة الأكبر في سوق إنتاج الكروت البلاستيكية بإجمالي 8 ملايين كرت "فيزا"، و4 ملايين كارت "ميزة"، مشيرًا في الصدد إلى وجود 850 فرعًا مميكن بالهيئة، ويستهدف زيادتها إلى 2000 فرع بنهاية العام الجاري، وزيادة عدد ماكينات الصرف الآلي من 700 ماكينة إلى 1000 ماكينة بنهاية العام المقبل.

أشار "فاروق"، إلى أن معدلات الإنشاء لمبني البريد بالعاصمة الإدارية تسير وفقاً للخطة الموضوعة، لافتًا إلى أن المقر الجديد للبريد المصري بالعاصمة الإدارية سيكون إضافة قوية ودعماً كبيراً لمنظومة العمل حيث تم اختيار تصميم المبني بعناية ليكون المبني متفرداً ومعبراً عن الفكر والمفهوم الوظيفي ويجمع بين التصميم الذكي والأداء المميز بالاعتماد على أحدث نظم العمارة المستدامة التي تسعى إلى تقليل آثار البيئة السلبية في المباني من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد والطاقة للحفاظ على البيئة، وتم اختيار أنظمة البناء بشكل يعتمد على أعلى سبل الراحة، بالإضافة إلى أنظمة توليد ذكية تعتمد على استخدم مصادر الطاقة المتجددة وذلك بالاعتماد على أحدث وسائل التكنولوجيا الحديثة.