دراسة تكشف قدرة الكلاب على اكتشاف فيروس كورونا بعينات بول المصابين

كتبت ندى سليم

كشفت دراسة حديثة نشرت في مجلة PLOS On، عن قدرة بعض الكلاب المدربة في الكشف عن الإصابة ب فيروس كورونا من خلال عينات بول المصابين بنسبة نجاح بلغت 96%، طبقا لما ورد في موقع live scinece.

وقال الباحثون إن "اختبار الكلب" ضمن الاختبارات الجديدة للكشف عن إصابات فيروس كورونا، حيث تم تدريب الكلاب للتمييز بين النتائج الإيجابية والسلبية في العينات التي تدربت عليها، خاصة أنه من المعروف أن الكلاب قادرة على شم الروائح الخاصة بأمراض مختلفة.

وأوضحت الدراسة، أنه سبق وأن أظهرت مجموعة من الدراسات السابقة قدرة الكلاب على اكتشاف الفيروس في عينات اللعاب والعرق للمصابين.

ونجح مجموعة من الباحثين فى تدريب ثمانية من الكلاب من نوع" لابرادور" وآخر من نوع Malinois البلجيكي، للتعرف على رائحة مادة اصطناعية تُعرف باسم (UDC)، وبمجرد أن تعلموا التعرف على UDC ، استخدم الباحثون بعد ذلك عجلة الرائحة لتدريب الكلاب على التفاعل مع عينات البول المأخوذة من مرضى مصابين بفيروس كورونا، حيث تم أخذ العينات من سبعة أفراد ثبتت إصابتهم بالفيروس بالإضافة إلى أطفال ثبت سلبية الاختبارات الخاصة بهم .

ووجد الباحثون أنه بعد ثلاثة أسابيع من التدريب ، تمكنت جميع الكلاب من التعرف على عينات البول الإيجابية بدقة 96 ٪ في المتوسط.

ويستهدف الباحثون تدريب الكلاب على عينات متنوعة وعدم تكرار اختبار الكلاب على عينات من نفس الأفراد.