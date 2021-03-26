تعرف 5 طرق لخفض نسبة الكوليسترول فى الدم

كتبت هند عادل

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم مشكلة صحية قد تؤثر على القلب، ويمكن خفض الكوليسترول باستخدام الأدوية والتي غالبًا ما تكون خط العلاج الأول الموصي به، و يجب معالجة ارتفاع الكوليسترول الشديد من خلال خطة علاج موصوفة في أسرع وقت ممكن، ومع ذلك ، إذا كان مستوى الكوليسترول مرتفعًا بشكل معتدل أو متوسط ​​، فقد تتمكن من خفضه بدون دواء وفقا لتقرير لموقع healthline.

نصائح لتقليل الكوليسترول



تجنب الدهون المشبعة وغير المشبعة: يمكن أن يؤدي تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون المشبعة أو المتحولة إلى زيادة مستوى الكوليسترول في الدم، توصي جمعية القلب الأمريكية بتقليل تناول الدهون المشبعة إلى أقل من 6 % من السعرات الحرارية اليومية.

تناول الكثير من الألياف القابلة للذوبان: زيادة استهلاكك اليومي من الألياف القابلة للذوبان يمكن أن يقلل من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة، يعد تناول مكملات السيليوم وتناول دقيق الشوفان على الإفطار طرقًا سهلة لزيادة كمية الألياف القابلة للذوبان التي تستهلكها يوميًا يمكنك أيضًا الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات لزيادة تناول الألياف.

التمرين: إذا كنت تعاني من زيادة الوزن طبيًا ، فستزيد فرص إصابتك بارتفاع نسبة الكوليسترول ولكن من المهم أيضًا الإشارة إلى أن فكرة أن الأشخاص النحيفين لا يمكن أن يكون لديهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول هي فكرة خاطئة.

ويمكن أن تساعد تمارين القلب والأوعية الدموية في الحفاظ على وزنك في نطاق صحي ويمكن أيضًا أن تعزز صحة قلبك، المشي والركض وركوب الدراجات والسباحة كلها تمارين يمكن أن تساعد في خفض الكوليسترول ، خاصة إذا كنت تمارسها ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر.

جرب مكملات زيت السمك: تحتوي مكملات زيت السمك على أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تساعد هذه الأحماض في خفض الدهون الثلاثية ، وقد لا يؤدي تناول زيت السمك إلى خفض مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة بشكل مباشر ، ولكن يمكن أن يكون له فوائد أخرى ، مثل تقليل الالتهابات في الجسم.

تناول مكملات الثوم: هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن تناول مكملات الثوم يمكن أن يقلل بشكل معتدل من الكوليسترول الضار، أشارت الأبحاث إلى أن الثوم قد يساعد في تقليل امتصاص الجسم للكوليسترول وخفض الدهون الثلاثية في الدم.