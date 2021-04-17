خروج 25 حالة تعافت من فيروس كورونا بمستشفى القرنة المركزى

الأقصر - أحمد مرعى

صرح الدكتور مصطفى حفنى مدير مستشفى القرنة المركزي، بأنه تم خروج وتعافى 25 حالة شفاء من فيروس كورونا منذ إنشاء قسم عزل لمرضى كورونا. وقال الدكتور أحمد حمادة إمبابى مدير العزل وطبيب عناية بالمستشفى، إنه تم خروج حالتي شفاء من قسم العناية المركزة.

وأكد الدكتور أحمد حمادة أن جميع الفرق الطبية بالعزل، تعمل على خدمة أهالينا فى البر الغربى. وقدم الدكتور مصطفى حفنى مدير مستشفى القرنة المركزى الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بالأقصر، على ما يقدمونه من دعم للمستشفى وللطاقم الطبى، وناشد مصطفى حفنى المواطنين على ضرورة اتباع الإجراءات الإحترازية والتباعد الاجتماعى لتقليل الحد من انتشار العدوى بينهم.