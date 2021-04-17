اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 10:00 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

خبير بريطانى يطالب باستخدام "اختبار رائحة الثوم" للحماية من كورونا

السبت، 17 أبريل 2021 09:00 ص
خبير بريطانى يطالب باستخدام "اختبار رائحة الثوم" للحماية من كورونا انتقال كورونا جوا
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشف استشارى بريطاني متخصص فى الفيروسات، أن استخدام "اختبار رائحة الثوم" يمكن أن يساعد الأشخاص على ضمان حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا الذى ينتقل عبر الهواء، ووفقا لتقرير جريدة " Metro"، حث الدكتور جوليان تانج، استشارى الفيروسات بمستشفى ليستر الملكى ببريطانيا، قادة الصحة على التركيز على منع انتقال الفيروس عبر الهواء.

وأخبر الاستشارى شبكة سكاى نيوز أنه يعتقد أن التركيز على غسل اليدين والتعقيم كان خطأ، فالطريقة التي ينتقل بها هذا الفيروس هي حقًا من خلال مسافة المحادثة، فى حدود متر واحد.

اختبار النفس بالثوم
اختبار النفس بالثوم

وأوضح: "عندما تتحدث إلى صديق أو تشارك نفس الهواء الذى تستمع فيه إلى صديقك يتحدث فهذه هى المسافة الخطرة، يمكن أن نسميها مسافة رائحة الثوم، ويمكننا تسمية ذك باختبار رائحة الثوم".

وقال: "لذا إذا استطعت شم رائحة فم من تكلمه، فأنت تستنشق بعضًا من هذا الهواء الذى يتنفس بالإضافة إلى أي فيروس يتم استنشاقه به".

وتابع: هذا هو السبب في أننا نقول إن الالتزام بالقناع أمر جيد، والتباعد الاجتماعى أمر جيد، ولابد من تحسين ظروف البيئة المحيطة عن طريق التهوية الجيدة، يشمل ذلك فتح النوافذ والأبواب عندما يأتى الناس للزيارة.

اختبار النفس بالثوم
اختبار النفس بالثوم

 

وتابع تانج: "يمكنك إبقاء النوافذ مفتوحة حتى في منتصف معظم الوقت، ثم يمكنك تحسين معدل التهوية في المنطقة الداخلية وهذا يقلل من التركيز الإجمالي للفيروسات المحمولة جوا".


اختبار تنفس

انتقال كورونا جوا

فيروس كورونا التنفسى

مخاطر انتقال عدوى كورونا

التهوية وفيروس كورونا

مسافة انتقال كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

باحثون يطورون نسيج قناع من مادة "النانو" يمنع انتقال كورونا

الأربعاء، 24 فبراير 2021 02:00 م

مضاد للفيروسات عن طريق الأنف يثبت فاعلية فى منع انتقال كورونا بين القوارض

الجمعة، 19 فبراير 2021 07:00 م

أستاذ صدر بالقصر العينى يكشف نسب انتقال كورونا بين الأشخاص حال الإصابة دون أعراض

الثلاثاء، 02 فبراير 2021 10:12 م

حقيقة انتقال كورونا من البشر للحيوانات بعد إصابة غوريلا بكاليفورنيا.. الفصيلة المصابة تشترك فى 98.4 % من حمضها النووي مع البشر.. موظف مصاب بـ كوفيد 19بدون أعراض نقل الفيروس للغوريلا .. والإصابة طالت نمور وأسود

الثلاثاء، 12 يناير 2021 03:20 م

مرطب الجو يقلل فرص انتقال كورونا فى الأماكن المغلقة

السبت، 26 ديسمبر 2020 02:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة