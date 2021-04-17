خبير بريطانى يطالب باستخدام "اختبار رائحة الثوم" للحماية من كورونا

كتبت إيناس البنا

كشف استشارى بريطاني متخصص فى الفيروسات، أن استخدام "اختبار رائحة الثوم" يمكن أن يساعد الأشخاص على ضمان حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس كورونا الذى ينتقل عبر الهواء، ووفقا لتقرير جريدة " Metro"، حث الدكتور جوليان تانج، استشارى الفيروسات بمستشفى ليستر الملكى ببريطانيا، قادة الصحة على التركيز على منع انتقال الفيروس عبر الهواء.

وأخبر الاستشارى شبكة سكاى نيوز أنه يعتقد أن التركيز على غسل اليدين والتعقيم كان خطأ، فالطريقة التي ينتقل بها هذا الفيروس هي حقًا من خلال مسافة المحادثة، فى حدود متر واحد.



اختبار النفس بالثوم

وأوضح: "عندما تتحدث إلى صديق أو تشارك نفس الهواء الذى تستمع فيه إلى صديقك يتحدث فهذه هى المسافة الخطرة، يمكن أن نسميها مسافة رائحة الثوم، ويمكننا تسمية ذك باختبار رائحة الثوم".

وقال: "لذا إذا استطعت شم رائحة فم من تكلمه، فأنت تستنشق بعضًا من هذا الهواء الذى يتنفس بالإضافة إلى أي فيروس يتم استنشاقه به".

وتابع: هذا هو السبب في أننا نقول إن الالتزام بالقناع أمر جيد، والتباعد الاجتماعى أمر جيد، ولابد من تحسين ظروف البيئة المحيطة عن طريق التهوية الجيدة، يشمل ذلك فتح النوافذ والأبواب عندما يأتى الناس للزيارة.



اختبار النفس بالثوم

وتابع تانج: "يمكنك إبقاء النوافذ مفتوحة حتى في منتصف معظم الوقت، ثم يمكنك تحسين معدل التهوية في المنطقة الداخلية وهذا يقلل من التركيز الإجمالي للفيروسات المحمولة جوا".