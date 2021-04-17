اليوم السابع
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خبراء: الجرعات المعززة للقاحات تساعد على زيادة المناعة ضد السلالات المتحورة

السبت، 17 أبريل 2021 07:00 م
خبراء: الجرعات المعززة للقاحات تساعد على زيادة المناعة ضد السلالات المتحورة لقاح كورونا
كتبت إيناس البنا

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مع استمرار حالات COVID-19 ومتغيراتها في الارتفاع في جميع أنحاء العالم، تزداد معها أيضا عدد الأشخاص الذين يحصلون على اللقاح، فى الوقت الذى تتوارد فيه التقارير حول إمكانية إعطاء جرعة معززة ثالثة،حيث أعلن الرئيس التنفيذي لشركة فايزر، عن أن جرعة أخرى من اللقاح قد تكون مطلوبة على الأرجح في غضون عام واحد من الجرعات الأولية.

ووفقا لتقرير موقع "  FOX43" الأمريكي، اتفق خبراء طبيين مع رئيس شركة فايزر حيث قالوا إن السلالات المتحورة تتغير سنويًا.

الرجعات المعززة من لقاح كورونا و المتغيرات
الجرعات المعززة من لقاح كورونا و المتغيرات

وقال الدكتور ويليام ج. كاري من ولاية بنسلفانيا الصحية "من المحتمل أننا سنحتاج جميعًا إلى نوع من التعزيز في وقت ما أثناء إعادة هندسة ما هو موجود في اللقاحات للمتغيرات الأحدث التي تظهر على الفيروس".

ووافق طبيب الأمراض المعدية الدكتور جون جولدمان من المركز الطبي لجامعة بيتسبرج الأمريكية، على ما قاله كارى لكنه شدد أيضًا على الحاجة إلى تلقى  لقاح كورونا الآن لأنه لا يزال فعالًا للمتغيرات القديمة.

وحتى هذا الوقت لم تتلق وزارة الصحة الأمريكية معلومات رسمية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حول الجرعات المعززة الإضافية لشركة فايزر.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لشركة موديرنا ستيفان بانسل، إن الشركة تخطط للحصول على جرعة معززة متاحة بحلول الخريف القادم.

 


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