حملات النظافة والتجميل مستمرة بشوارع الأقصر طوال شهر رمضان.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

واصل العميد طارق لطفى رئيس مدينة الأقصر، جولاته الميدانية اليومية للمرور على الأحياء والإدارات الخدمية التابعة لمدينة الأقصر، وذلك لمتابعة سير العمل على أرض الواقع ومتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، بناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

واستهدفت جولة رئيس مدينة الأقصر، فى نهار شهر رمضان، متابعة النظافة والتجميل فى شارع المحطة وميدان سيدي أبو الحجاج وكوبري الكباش خلف مكتبة مصر العامة وكوبري المطار والنجع الطويل وطريق الحزام الأخضر، وذلك لمتابعة الارتقاء بمستوي منظومة النظافة بالأماكن المختلفة، كما قام بزيارة مفاجئة لحي شمال تفقد خلالها المكاتب الإدارية التابعة للحى لمتابعة سير العمل اليومي.

فيما نظم حي شمال التابع لمجلس مدينة الأقصر، حملة مكبرة للنظافة العامة بنطاق شوارع الحي، وذلك فى إطار مواصلة حملات النظافة والتجميل، ونقل مخلفات القمامة أولًا بأول إلى الأماكن المخصصة لها، حيث واصل حى شمال من خلال فرق عمل قطاع النظافة، حملات النظافة ورفع القمامة أولا بأول لتحقيق معدلات أفضل فى النظافة بالشوارع والميادين التابعة للحي.

وشملت حملة النظافة تمشيط الجزر الوسطي بنجع بدران ورفع التراكمات والمخلفات الصلبة من حى شمال مدينة الأقصر، كما استهدفت حملة النظافة رفع القمامة ورفع المخلفات الصلبة من جميع المحاور، وكذلك جارى مواصلة العمل فى كافة المناطق حتى يتم القضاء نهائيا على التراكمات من حي شمال، حيث يأتي ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، والعميد طارق لطفى رئيس المدينة، ومتابعة أحمد زين العابدين رئيس حي شمال، لمنظومة النظافة والقضاء على تجمعات القمامة وتنظيف شوارع وميادين الحي للحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة الأقصر .



تجميل ميدان ابو الحجاج الاقصري



حملات النظافة والتجميل مستمرة بشوارع الأقصر طوال شهر رمضان