حبس عاطل 4 أيام ضُبط أثناء ترويجه مواد مخدرة بمحل بلايستيشن فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

قرر المستشار أحمد البنا، رئيس النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تحت إشراف المستشار الدكتور سالم حجازى المحامى العام لنيابات المنوفية، والمستشار علاء الأزرق رئيس النيابة الكلية، حبس عاطل ضبط وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى أثناء ترويجه المواد المخدرة داخل محل بلايستيشن، أربعة أيام على ذمة التحقيقات.

وتمكنت مباحث قسم شبين الكوم بمحافظة المنوفية، من ضبط عاطل وبحوزته مواد مخدرة وسلاح نارى أثناء ترويجه المواد المخدرة داخل محل بلايستيشن، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء أحمد فاروق القرن مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء عبد الله جلال مدير المباحث الجنائية، يفيد من تمكن الرائد أحمد عرفة رئيس المباحث ومعاونى المباحث النقيب عمرو سعدلله ، النقيب محمود رمضان معاونى مباحث قسم شبين الكوم، من القبض على مسجل خطر " ا. ع " ومقيم ميت خاقان وبحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش وسلاح نارى وطلقات ومبلغ مالى وتليفون محمول .

تم وضع الأكمنة الثابتة والمتحركة وتم القبض عليه بمحل بلايستيشن بالبر الشرقى أثناء ترويجه المواد المخدرة ، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.