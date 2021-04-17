ثقافة الوادى الجديد تؤكد تنظيم 60 فاعلية طوال شهر رمضان

الوادى الجديد- ماهر أبو نور

تبدأ مديرية الثقافة بمحافظة الوادي الجديد، تنفيذ 60 فاعلية ونشاطًا ثقافيًا في رمضان على مستوى جميع مراكز المحافظة الإدارية. وأكد محسن حسب، وكيل وزارة الثقافة بالوادي الجديد، اليوم السبت، أن خطة المديرية في رمضان هذا العام تتضمن تنفيذ 56 فاعلية وهي 6 مسابقات، 10 قوافل ثقافية، 10 أمسيات شعرية وفنية، 17 سهرة رمضانية، 4 عروض إنشاد ديني، 6 ورش فنية، 7 عروض فن شعبي وتخت شرقي.

أوضح محسن، أن المديرية ستبدأ يوم الإثنين المقبل 19 أبريل، الموافق 7 رمضان، ولمدة أسبوع تنفيذ مسابقة بحثية للكبار، بعنوان " الإعجاز العلمي واللغوي في القرآن"، ومسابقة فنون تشكيلية للأطفال، بعنوان "رمضان في الواحة"، ومسابقة دوري المعلومات للأطفال والكبار، ومسابقة " كل يوم سؤال"، ومسابقة " فزورتنا النهاردة" وتعلن تفاصيل المسابقة على صفحة المديرية عبر موقع الفيس بوك.

أضاف محسن، أنه على التوازي سيجري تنفيذ يوم 7 رمضان قافلة رمضانية بمركز شباب الخارجة تتضمن محاضرة وتخت شرقي وعرض تنورة و مسابقة للمواهب بجوائز فورية وذلك الساعة 8 مساء، بالإضافة لعرض إنشاد ديني وينفذ " اونلاين"، سهرة رمضانية بمركز شباب "الغرغور" الغربية بمركز الداخلة ويتولى تنفيذها بيت ثقافة قرية " الجديدة"، وعرض للفنون التلقائية بمركز شباب عمر بن الخطاب في الفرافرة، وأمسية شعرية بقرية "الصحوة" بمقر مركز الشباب بالقرية.

لفت محسن، إلى تنفيذ ورشة " شنط " من خيوط " المكرمية" للأطفال بقصر ثقافة الطفل بمركز الخارجة وتنفذ " أون لاين".