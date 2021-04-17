تفاصيل تورط ربة منزل وخادمة فى سرقة مشغولات ذهبية من منزل مُسنة بالطالبية

كتب أحمد الجعفرى

يعمل رجال المعمل الجنائى فى الجيزة على إعداد تقرير بشأن فحص الآدلة التى تم جمعها من شقة مسنة تعرضت للسرقة على يد خادمة وربة منزل، لكتابة تقرير وافٍ عنها وتسليمه لجهات التحقيق، لاستكمال التحقيقات فى القضية.

وأمرت جهات التحقيق بحبس خادمة وربة منزل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامهما بسرقة مشغولات ذهبية من شقة مسنة فى الطالبية.

وكشفت التحقيقات، أن غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد تعرض شقة سكنية للسرقة بمنطقة الطالبية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين أن الشقة تقيم بها مسنة، وأن خادمة كانت تعمل لديها وراء ارتكاب السرقة.

تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، والقبض على ربة منزل ساعدتها في ارتكاب الواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.