أسعار الأسماك اليوم الجمعة.. انخفاض البلطى المزارع

كتب أحمد حمادة

مع رابع أيام شهر رمضان الكريم شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 16-4-2021 انخفاضاً في أسعار البلطي المزارع وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، حيث تراوحت أسعار البلطي المزارع "1" بين 20-22 جنيها للكيلو مقابل 20-24 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 17-19 جنيها للكيلو والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار البورى" 1 " بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلى السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها، وسجل البربون 2 " 29-35" جنيها للكيلو .

وتراوحت أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.