اليوم السابع
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أسعار الأسماك اليوم الجمعة.. انخفاض البلطى المزارع

الجمعة، 16 أبريل 2021 12:33 م
أسعار الأسماك اليوم الجمعة.. انخفاض البلطى المزارع سوق السمك
كتب أحمد حمادة

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مع رابع  أيام  شهر رمضان الكريم  شهدت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 16-4-2021 انخفاضاً في أسعار البلطي المزارع  وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في سوق العبور للجملة، حيث تراوحت  أسعار البلطي المزارع "1"  بين 20-22 جنيها للكيلو مقابل 20-24 جنيها للكيلو، واستقر سعر البلطي المزارع "2" بين 17-19 جنيها للكيلو والفيليه البلطي بين 30 - 110 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البلطي الأسواني بين 17-37 جنيها للكيلو.  
 
وتراوحت أسعار البورى" 1 "  بين 40-48 جنيها للكيلو ، و أسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، و أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها ، والسمك الثعابين يتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو، و سعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، والمكرونة بجميع أصنافها من المجمدة إلى السويسي فتتراوح من 25 _60 جنيها للكيلو، أسعار القشر بياض بين 70-100جنيها للكيلو، فيما سجل سعر كيلو بربون 1 بين 39-45 جنيها، وسجل البربون 2  " 29-35" جنيها للكيلو . 
 
وتراوحت  أسعار الجمبرى الجامبو بين 400 – 450 جنيها للكيلو، والجمبرى " 1 " 300 – 360 جنيها للكيلو، والجمبرى " 2 " 200 – 250 جنيها للكيلو، والجمبرى "2 " مجمد 85 – 165 جنيها للكيلو، والجمبرى " 3 " 90 – 150 جنيها للكيلو.
 
 
 
 

أسعار السمك

سعر السمك اليوم

أسعار الأسماك

سوق العبور

سوق العبور اليوم

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