تشارلز ووليام وكاميلا وكيت ميدلتون يصلون قلعة وندسور لحضور جنازة الأمير فيليب

ريهام عبد الله

وصل الأمير تشارلز، أمير ويلز، والأمير وليام دوق كامبريدج، إلى قلعة وندسور مع زوجتيهما، كاميلا دوقة كورونوال، وكيت ميدلتون دوقة كاكبريدج، قبل قليل، لحضور جنازة الأمير فيليب، دوق إدنبرة الراحل.

بدا أمير ويلز، الذي ذرف الدموع على والده الراحل عندما شاهد التكريم الذى تركه البريطانيين فى قصر باكنجهام هذا الأسبوع، كئيبا مرتديا قناعًا أسودًا أثناء وصوله إلى منزل والدته في بيركشاير، ووصلت زوجته كاميلا بشكل منفصل، كما غادر دوق ودوقة كامبريدج قصر كينسينجتون، فى سيارة مرتدين أقنعة وجه سوداء، وبداعليهما الحزن الشديد، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



كيت ميدلتون الأمير وليام



وصول الأمير تشارلز

وتستعد عائلة كامبريدج لرؤية الأمير هارى للمرة الأولى بعد الخلاف بين الأخوين حول مقابلة هارى وميجان ماركل، دوق ودوقة ساسكس مع أوبرا وينفرى المثيرة للجدل، مما عمق الخلاف بين الشقيقين الذى بدأ بتخلى الأمير هارى، وزوجته ميجان ماركل، عن واجباتهما الملكية، والتخلى عن أدوارهما كأحد أفراد العائلة الملكية.



كاميلا دوقة كورنوال

وسيشاهد عشرات الملايين من الأشخاص في بريطانيا وحول العالم أهم جنازة ملكية منذ وفاة الملكة الأم فى عام 2002، وتتجه أنظار العالم إلى الحوزة الملكية في بريطانيا، اليوم، السبت، حيث تقول الملكة وداعها الأخير للدوق فيليب الذي رافقها رحلة زواج استمرت أكثر من 70 عامًا.

وسافر الآلاف من المعزين إلى مدينة بيركشاير لتقديم احترامهم، رغم أن العائلة المالكة، والحكومة والشرطة طالبوا من الجمهور الابتعاد بسبب فيروس كورونا، فيما اتخذ عناصر من القوات المسلحة والشرطة والأمن ووسائل الإعلام مواقعهم.

وستقول الملكة إليزابيث الثانية، وداعًا خاصًا لزوجها قبل أن يتم نقل جسده إلى الكنيسة الصغيرة، التي يذيلها موكب صغير بما في ذلك أطفال فيليب الأربعة وأحفاده الثلاثة.