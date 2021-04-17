تحرير 65 محضر عدم ارتداء كمامة وغلق 10 مراكز للدروس الخصوصية بالغربية

الغربية فريق المحافظات

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم اليوم السبت تحرير 65 محضرا لمواطنين و13 محضرا لمنشآت وذلك لعدم ارتداء الكمامة، وتم التصالح مع 65 محضرا بإجمالي مبلغ 3250 جنيها ولم يتم التصالح مع عدد 13محضرا وتم تحويلهم للنيابة العامة.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية في متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المنشآت العامة والأماكن المغلقة، حيث تم فض 17 سوقا 2 فرح ومأتم وغلق وتشميع 10مراكز للدروس الخصوصية بنطاق المحافظة بالأمس .

يأتي ذلك انطلاقاً من حرص المحافظة على نشر الوعي الصحي الوقائي بين المواطنين باتباع كافة الإجراءات الاحترازية خوفاً علي صحتهم وسلامة عائلاتهم وليس خوفاً من الغرامة.