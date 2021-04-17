اليوم السابع
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تحديد موعد لجلسة محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق بتهمة خطف مهاجرين

السبت، 17 أبريل 2021 08:00 م
تحديد موعد لجلسة محاكمة وزير الداخلية الإيطالي السابق بتهمة خطف مهاجرين وزير الداخلية الايطالي السابق
(وكالات)

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قال قاض إيطالي، اليوم السبت، بأن وزير الداخلية السابق، زعيم حزب "رابطة الشمال" اليميني، ماتيو سالفيني، سيمثل أمام القضاء بتهمة التورط في خطف مجموعة من المهاجرين.

وقرر القاضي لورينزو جانيلي، اليوم السبت، تلبية طلب مدعي عام مدينة باليرمو، فرانشيسكو لو فوي، لمحاكمة وزير الداخلية ونائب رئيس الوزراء السابق في قضية السفينة Open Arms.

وستنطلق المحاكمة في هذه القضية، وفقا للقرار القضائي، في باليرمو في 15 سبتمبر القادم.

ويواجه سالفيني في هذه القضية تهمة تجاوز صلاحياته وخطف مجموعة من الناس، من خلال احتجاز 147 مهاجرا أنقذتهم في المتوسط سفينة Open Arms التابعة للمنظمة الإغاثية الإسبانية غير الحكومية التي تحمل الاسم نفسه، في عرض البحر، على مدى ستة أيام في أغسطس 2019.

وقدمت الدعوى ضد سالفيني 18 منظمة ومؤسسة، منها منظمة Open Arms وبلدية برشلون، ورفض سالفيني بشدة جميع الاتهامات الموجهة إليه، قائلا إن "الدفاع عن الوطن هو واجب مقدس على المواطن".

 


إيطاليا

روما

خطف

مهاجرين

هجرة غير شرعية

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