بوريس جونسون يقف دقيقة حداد على الأمير فيليب تزامنا مع تشييع جثمانه

كتب محمد تهامى زكى

أعرب رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عن حزنه لوفاة الأمير فيليب، دوق انبرة وزوج الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، ووقف دقيقة حداد، بالتزامن مع تشييع جثمان الأمير الراحل، اليوم السبت.



بوريس جونسون

ونشر جونسون، صورة له مرتديا الملابس السوداء واقفا دقيقة صمت حدادا على الأمير فيليب، عبر حسابه على انستجرام، صحبها بتعليق: "فى ذكرى صاحب السمو الملكى الأمير فيليب دوق إدنبرة 1921-2021".





وحمل الجنود نعش الأمير فيليب على مدخل الكنيسة ووقف جميع الحضور دقيقة صمت احتراما له، فيما نكست الأعلام فى جميع المبانى الحكومية والقصور التى لا تسكن فيها الملكة.

وأطلقت المدفعية النيران تكريما لدوق إدنبرة، الأمير فيليب أثناء بدء مراسم جنازته والتى بدأت بحمل نعشه على ظهر سيارة لاند روفر، شارك فى تصميمها.

وسار أبناءه خلف السيارة فى طريقهم من قلعة وندسور إلى كنيسة سان جورج، حيث سيدفن.

وشاركت الملكة فى الموكب فى سيارتها ووصلت إلى الكنيسة بصحبة ، بقيادة عميد وندسور ، وسيتم اصطحابها إلى مقعدها.

وشارك فى الجنازة الرسمية جنود من البحرية الملكية ومشاة من الجيش وسلاح الجو الملكى. ووضعت على نعش الدوق شاراته العسكرية وإكليل من الزهور.