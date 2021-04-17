بدء امتحانات الثانوية العامة التجريبية على التابلت غدا لاختبار الشبكات

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن أول امتحان تجريبي لطلاب الثانوية العامة يبدأ غدا الأحد 18 أبريل، حيث يعقد باستخدام أجهزة التابلت لدى الطلاب، ويهدف لقياس الأجهزة المستخدمة ومحاكاة كاملة لاستخدام المعدات والشبكات وتجربة لأكواد المواد وكلمات المرور التى يستخدمها الطالب فى الامتحانات، موضحة أنه على جميع الطلاب فى الصف الثالث الثانوي المشاركة فى هذه التجربة حتى يطمئن الجميع وتختبر الوزارة الشبكات والمعدات فى إطار الاستعداد للاختبار الأصلى الذى يعقد فى يوليو 2021.



وأوضحت الوزارة، أن الامتحان الأول التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون أيام 18 و20 و22 أبريل الجارى، مضيفه: "ده امتحان تجريبى وسيكون بالتابلت داخل اللجان والهدف مش الأسئلة أو الجزء الفنى أو الأكاديمى وإنما للاطمئنان على التابلت وسيكون بمثابة محاكاة للمعدادت والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب، فهو جزء لوجيستى من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها شكلها ازاى، والوزارة هنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات هيشوفوا كافة الأمور اللى تطمئن الجميع على الجزء التقنى من الامتحان".

