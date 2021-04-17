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اليوم السابع يطلق أكبر حملة توثيق لجرائم الإخوان في اعتصام رابعة المسلح

السبت، 17 أبريل 2021 10:15 م
اليوم السابع يطلق أكبر حملة توثيق لجرائم الإخوان في اعتصام رابعة المسلح اعتصام رابعة

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كل المعطيات كانت تؤكد ضرورة فض اعتصام رابعة المسلح، بعدما حول الإخوان المكان إلى وكر لتجميع السلاح وصدروا الأطفال والنساء في المشهد، وقطعوا الطرق، واستولوا على الشقق، وعانى أهالي مدينة نصر الأمرين من بلطجة وعنف الجماعة الإرهابية.
 
 
وفي فيديوهات وثقتها "اليوم السابع"، تم رصد دخول سيارة محملة بالمولوتوف لمقر الاعتصام، فضلًا عن دخول أشياء غريبة ملفوفة بعلم مصر، حيث دأبت الجماعة على تهريب الأسلحة لمقر الاعتصام بوسائل عديدة.
 
وقبل فض الاعتصام، أصدرت وزارة الداخلية بيانين متعاقبين بشأن فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، حذرت فيه المعتصمين من انتهاج العنف مع القوات، ودعتهم للخروج الآمن وإخلاء الأطفال، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية لن تلاحق إلا المطلوبين قضائيا.
 

 الاختيار 2 يتصدر تويتر

 
 
ومن جهة أخرى، سرعان ما تصدر مسلسل الاختيار 2، منصات البحث عبر موقع تويتر، حيث شارك عدد كبير من المغردين عبر حساباتهم الشخصية بتغريدات تضمنت صور وفيديوهات يظهر من خلالها عناصر الجماعة الإرهابية المسلحة التى كانت تتواجد داخل الاعتصام، بالإضافة الى تسليط الضوء على استخدامهم للمواطنين كدرع واقية لعملياتهم الإرهابية.
 
 
 

رابعة اعتصام رابعة

جرائم الاخوان في رابعة

فض رابعة اعتصام رابعة

اعتصام رابعة

الاختيار2

حلقة الاختيار 2

الاختيار 2

مسلسل الاختيار 2

الحلقة الخامسة الاختيار 2

الحلقة 5 الاختيار 2

حلقة اعتصام رابعة

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