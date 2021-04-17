المتهم والأفوكاتو.. قصة موبايل ورط "نقاش الحدائق" في جريمة قتل بمصر الجديدة

كتب إيهاب المهندس

خلال حلقة جديدة من سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو"، سنتحدث عن واقعة الجميع معرض لها في حياته اليومية، وهى شراء الأجهزة المستعملة بدون أوراق، فقد يكون الجهاز مسروقا ويورط صاحبة في جريمة لا يعرف عنها شيئا، كما حدث لنقاش حدائق القبة، الذى اشترى موبايل مسروقا من شقة ربة منزل مقتولة بمصر الجديدة.

في البداية يقول ياسر السيد أحمد المحامى، إن جريمة النهارده هي واقعة اتهام نقاش من منطقة حدائق القبة بقتل سيدة بعد شراء هاتفها المحمول من شارع عبد العزيز.

وتابع: المتهم صنايعى نزل شارع عبد العزيز في 2009 واشترى تليفون محمول، وطلع الموبايل ده خاص بقتيلة من منطقة مصر الجديدة، وعن طريق السيريال نمبر تم الوصول لرقم النقاش.

واستكمل: قام رجال المباحث بالاتصال بالنقاش وأخبروه ان رقمه كسب هدية وحددوا له مكان استلام الجائزة، وتم القبض عليه.

وأضاف: طريقة كلام المتهم كانت بتضحك وقص لوكيل النيابة أزي انه اشترى الموبايل من شارع عبد العزيز، وبعد إجراء التحريات وبعد حبسه أسبوعا، أكدت التحريات أنه لا توجد صله بينه وبين الواقعة وتم إخلاء سبيله.

تمر في حياتنا اليومية مواقف تظل في الذاكرة، ربما لغرابتها أو طرافتها، والمحامين من الأشخاص الذين تصادفهم العديد من الواقف والقصص الغريبة في أروقة المحاكم من المتهمين وموكليهم في قضايا الجنايات والجنح، وخلال سلسلة حلقات "المتهم والأفوكاتو" سنلقى الضواء على أغرب القضايا والمواقف التي قابلت بعض المحامين خلال نظر القضايا.