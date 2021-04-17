"الأب الأبدى".. "الفرح".. ماذا تعنى الأغانى التى اختارها الأمير فيليب لجنازته؟

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن الأمير فيليب، دوق إدنبرة اهتم كثيرًا باختيار الموسيقى التي سيتم عزفها يوم جنازته، حيث تم التخطيط للمراسم ، التى تقام في قلعة وندسور ، من قبل الأمير الراحل نفسه لمدة 18 عامًا تقريبًا.

وأدت جوقة كنيسة سانت جورج المكونة من أربعة أفراد الترنيمة الوحيدة في الحفل ، وهي أغنية وليام وايتنج "الأب الأبدي" ، وثلاث أغانٍ إضافية كُتبت بأمر من الأمير فيليب.

وكتب ويليام وايتنج عام 1860 أغنية بعنوان "أب أبدي" مستوحاه من مخاطر البحر الموصوفة في المزمور 107 ، وتعرف أيضًا من قبل الكثيرين باسم "لهؤلاء من هم في خطر فى البحر".

وصف فيليب ، الذي خدم بامتياز في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية ، البحر بأنه "سيد أو عشيقة غير عادية".

قال: "لديه مزاج غير عادي لدرجة أنك تشعر أحيانًا أن هذا هو النوع الوحيد من الحياة وبعد 10 دقائق تصلي من أجل الموت".

كما قام برحلتين حول العالم في يخت بريتانيا الملكي.

أما أغنية "جيويلايت" ، التي كتبها الملحن الإنجليزي بنيامين بريتن لجوقة سانت جورج بناءً على طلب الدوق، تُترجم حرفياً إلى "أغنية الفرح"، وتتضمن إشارة إلى دخول "بوابات الله شاكرا".

يُعتقد أن الأمير فيليب طلب من بريتن تأليف " جيويلايت وأصبحت عنصرًا أساسيًا في الكاتدرائيات والكنائس في جميع أنحاء المملكة المتحدة، و "Te Deum" في عام 1958. وتوفي بريتن في عام 1976.

كما تم عزف "روزيميدر"،التى تربطها علاقة قوية بالعائلة المالكة وتم عزفها في حفلات زفاف وليام وكيت وهاري وميجان ، وتم عزفها في جنازة ديانا ، أميرة ويلز.

كما تقديم مقطعين موسيقيين كلفهما الدوق بنفسه من ملحنين مشهورين في الخدمة.