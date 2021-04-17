اسوأ 5 أنظمة غذائية لإنقاص الوزن تُعرضك لخطر الأمراض المزمنة وتضر بالكلى

كتبت مروة هريدى

يعد فقدان الوزن عملية معقدة وتستغرق وقتًا طويلاً لتحقيق الهدف منها، ولكن ما يزيد صعوبة هذه الرحلة الخيارات الغذائية السيئة، وهناك عدد كبير من الأنظمة الغذائية التى تعد بفقدان الوزن بشكل فعال فى فترة قصيرة، ولكن هناك بعض الأنظمة لانقاص الوزن تحرمك من العناصر الغذائية الأساسية ما يترتب عليه استعادة كل ما فقدته من وزن بعد فترة وجيزة، وفى بعض الحالات قد يزيد ذلك من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وهناك 5 أنظمة غذائية عليك تجنبها إذا كنت تبحث عن إنقاص الوزن، وفقًا لما ذكره موقع "تايمز أوف انديا".

أسوأ 5 أنظمة غذائية لانقاص الوزن:

1- حمية الليمونادة

يستهدف هذا النظام إزالة السموم من الجسم لتعزيز فقدان الوزن، ويعتمد هذا النظام الغذائى على تجنب الأطعمة الصلبة تمامًا لمدة 10 أيام وتناول عصير الليمون من أجل تطهير الجسم من السموم ولأنه نظام صارم للغاية فإن له بعض الآثار الجانبية السيئة مثل الرغبة الشديدة فى تناول الطعام والشعور بالتهيج والصداع والتعب والإمساك، كما أنه غير فعال على المدى الطويل.

2- حمية 30 يوم كامل

يستهدف هذا النظام الامتناع عن تناول السكر المضاف والحبوب والبقوليات ومنتجات الألبان والمخبوزات لمدة 30 يومًا، ثم يُسمح بعدها للشخص بتناول مجموعات غذائية معينة ببطء، هذا النظام قد يسبب الشعور بالتعب وتعطيل روتين النوم، كما أنه بمجرد العودة لتناول الأطعمة بشكل طبيعى قد تستهلك المزيد من السعرات الحرارية ما يترتب عليه زيادة الوزن مرة أخرى.

3- حمية تقييد الحبوب الكاملة

هى خطة غذائية لمدة 7 أيام يتم فيها تقييد تناول الحبوب الكاملة ومنتجات الألبان والسكر المكرر والأطعمة المصنعة والمأكولات البحرية بشكل صارم، يمكن أن يساعدك هذا النظام الغذائى على إنقاص الوزن وإزالة السموم من الجسم، ولكنه قد يسبب نقصًا فى التغذية كما أن هناك إمكانية لاستعادة ما فقدته من الوزن بمجرد مرور ال7 ايام والعودة لتناول الطعام بشكل طبيعى.

4- كيتو دايت

قد يكون ل لنظام الغذائى الكيتونى ، تأثير شديد على الكلى عند اتباعه على المدى الطويل، حيث يساعد هذا النظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات وعالى الدهون الجسم على حرق الدهون واستخدامها كوقود للطاقة فى ظل قلة الكربوهيدرات التى تعد المصدر الرئيسى للطاقة، ولكن عندما تتوقف عن هذا النظام الغذائى وتبدأ فى تناول كمية منتظمة من الكربوهيدرات قد تستعيد الوزن الذي فقدته، أيضًا قد يؤدى تناول الكثير من الدهون لفترة طويلة إلى زيادة الضغط على الكلى مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض الكلى وارتفاع مستويات الكوليسترول فى الجسم.

5- حمية باليو

يدور نظام باليو الغذائى حول تجنب الأطعمة المكررة والمعالجة والحبوب ومنتجات الألبان والبقوليات، والاعتماد على اللحوم والأسماك والفواكه والخضروات، وقد يساعد هذا النظام الغذائى على إنقاص الوزن وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض مثل ارتفاع الكوليسترول وسكر الدم والدهون الثلاثية وضغط الدم، ولكنه نظام مكلف جدًا بجانب أنه يحرم الجسم من عناصر غذائية أساسية مثل البقوليات ومنتجات الألبان.