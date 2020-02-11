سوبر كورة
Ads
الأربعاء، 12 فبراير 2020 12:07 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

للرياضيين.. نظام الكيتو دايت قد يضعف عظامك ويزيد خطر الإصابات

الثلاثاء، 11 فبراير 2020 11:00 م
للرياضيين.. نظام الكيتو دايت قد يضعف عظامك ويزيد خطر الإصابات نظام الكيتو وتأثيره علىى صحة العظام
كتبت إيناس البنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

النظام الغذائي الكيتونى - المعروف على نطاق واسع باسم كيتو - هو خطة تناول الأطعمة عالية الدهون، منخفضة الكربوهيدرات، مقيدة التي وعدت لمساعدتك على فقدان الوزن، وجدت دراسة جديدة أنه هذا النظام قد يضعف عظام الرياضيين أثناء التدريب المكثف.

ووفقا للدراسة التي نشرت في مجلة " Frontiers in Endocrinology"، ونشرها موقع جريدة "metro"، درس الباحثون من المعهد الأسترالي للرياضة والجامعة الكاثوليكية الأسترالية سباق على مدى 3 أسابيع ونصف من التدريب الرياضي، ووجدوا أن الرياضيين في النظام الغذائي كيتو أظهر علامات أكبر على انهيار العظام مقارنةً بهم في بداية الدراسة.

وتأتي هذه النتائج الجديدة وسط انتقادات أخرى للنظام الغذائي، حيث أشار الخبراء إلى أن نظام الكيتو آمن وفعال فقط ، عند اتباعه خلال فترة زمنية قصيرة، وحتى أن بعض الخبراء حذروا من أن اتباع نظام غذائي كيتو طويل الأجل يمكن أن يضر عضلة القلب.

وجد الباحثون أنه عندما أعاد الرياضيون الذن اتبعوا نظام الكيتو، إدخال الكربوهيدرات في نظامهم الغذائي، فقد رأوا بعض التحسن في صحة عظامهم، لكنهم لم يعودوا إلى قوتهم الكاملة.

وأوضحت مؤلفة الدراسة، إن النظام الغذائي للكيتو قد يؤثر على استقلاب العظام بسبب تأثير انخفاض الكربوهيدرات على بعض الهرمونات، و تشير نتائج الدراسة إلى أن النظام الغذائي يمنع بطريقة ما الرياضيين من التعافي بشكل صحيح بعد التدريب المكثف، على الرغم من أنه ليس من الواضح بالضبط كيف يحدث ذلك.

و لكن من المهم أيضًا ملاحظة أن الدراسة أجريت على مدار 3 أسابيع ، لذلك ليس من الواضح كيف يمكن للنظام الغذائي أن يؤثر على صحة العظام على مدى فترة أطول.

ويقول الخبراء إن النظام الغذائي للكيتو، قد يستغرق وقتًا حتى يتكيف الجسم معه،  ولكن إذا كنت رياضياً ، أو كنت تتدرب كثيرًا في صالات الرياضة ، فقد تشير هذه الدراسة إلى أن نظام الكيتو الغذائي ليس هو الخيار الأفضل لك.

 


نظام الكيتون نظام منخفض الكربوهيدرات

الرياضيين

صحة العظام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

سر تسمية المولودة رقم 100 مليون فى مصر باسم "ياسمين".. فيديو

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

أخبار × 24 ساعة.. التعليم: انتهاء طباعة كتب الترم الثانى وتسليمها للمديريات

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

زاهى حواس يطالب وزارة التعليم بتدريس حروف اللغة الهيروغليفية فى المدارس

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

الإحصاء: خصوبة المرأة وصلت لأعلى معدل.. وعدد السكان يقفز لـ192 مليون فى 2050

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

رئيس هيئة الإسعاف عن رفض نائبه رشوة بـ4 ملايين جنيه: "قائد يحتذى به"

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

مجلس الأمن يصوت غدا على مشروع قرار لدعم وقف إطلاق النار فى ليبيا

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الثلاثاء

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

اليوم السابع: الدولار يفقد 33 قرشا خلال 40 يوما

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

ابنة الراحل حسن مصطفى و ميمى جمال تشارك بصورة من دولاب ذكرياتها

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

صور.. وفد برلمانى فرنسى يزور "اليوم السابع".. وحلقة نقاشية عن علاقات القاهرة ـ باريس ومستقبل صناعة الصحافة.. نائبة فرنسية: يجب وضع آلية للكشف عن الأخبار المضللة.. وخالد صلاح يحذر من ممارسات فيس بوك الاحتكارية

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

محتجون فى لبنان يشعلون النيران بأحد مصارف بيروت

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

حزب المستقبل التركى يدفع بداوود أوغلو أمام أردوغان فى انتخابات الرئاسة التركية

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة