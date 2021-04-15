ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات المسائية الخميس 15 ابريل 2021 ، بقيمة 4 جنيهات حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 767 جنيها للجرام في التداولات الفورية للسوق



أسعار الذهب في مصر اليوم عيار الذهب 24 في مصر 876 جنيها مصريًا

عيار الذهب 21 في مصر 767 جنيها مصريًا

عيار الذهب 18 في مصر 657 جنيها مصريًا

الجنيه الذهب 6136 جنيها مصريًا.

سعر الذهب في مصر سجل ارتفاع ملحوظ صباح اليوم بقيمة 3 جنيهات، وذلك في ظل ارتفاع سعر أوقية الذهب اليوم إلي 1767 دولار في البورصات العالمية بعد أن سجل سعر الدولار تراجعا ملحوظا لأقل مستوياته في أكثر من أسبوعين.

سعر الذهب بصفة عامة مرتبط بحركة العملات الأكثر شيوعاً في العالم مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني واليوان الصيني والجنيه الاسترليني، والتغيرات في العملات تنعكس على الذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر سجل هذا الارتفاع على خلفية صعود سعر اونصة الذهب عالمياً بحوالي 23 دولارات في المعاملات الفورية، وتسجل اونصة الذهب عالمياً 1767 دولار.