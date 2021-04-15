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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام

الخميس، 15 أبريل 2021 06:02 م
ارتفاع أسعار الذهب اليوم الخميس 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام سبائك
كتب إسلام سعيد

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ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر، بالتعاملات المسائية الخميس 15 ابريل 2021 ، بقيمة 4 جنيهات حيث يسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 767 جنيها للجرام في التداولات الفورية للسوق

أسعار الذهب في مصر اليوم

عيار الذهب 24 في مصر 876 جنيها مصريًا
 
عيار الذهب 21 في مصر 767 جنيها مصريًا
 
عيار الذهب 18 في مصر 657 جنيها مصريًا
 
الجنيه الذهب 6136  جنيها مصريًا.
 
 
سعر الذهب في مصر سجل ارتفاع ملحوظ صباح اليوم بقيمة 3 جنيهات، وذلك في ظل ارتفاع سعر أوقية الذهب اليوم إلي 1767 دولار في البورصات العالمية بعد أن سجل سعر الدولار تراجعا ملحوظا لأقل مستوياته في أكثر من أسبوعين.
 
 
 
سعر الذهب بصفة عامة مرتبط بحركة العملات الأكثر شيوعاً في العالم مثل الدولار الأمريكي واليورو والين الياباني واليوان الصيني والجنيه الاسترليني، والتغيرات في العملات تنعكس على الذهب.
 
سعر الذهب اليوم في مصر سجل هذا الارتفاع على خلفية صعود سعر اونصة الذهب عالمياً بحوالي 23 دولارات في المعاملات الفورية، وتسجل اونصة الذهب عالمياً 1767 دولار.
 

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