إيطاليا تسجل أكثر من 15 ألف إصابة بـ"كوفيد-19".. وتكشف عن نجاح أول عملية زرع قصبة هوائية لمريض

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الجمعة تسجيل 15 ألفا و943 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 429 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ذكرت الوزارة إجمالي الوفيات بسبب الفيروس ارتفع إلى 116 ألفا و365 حالة منذ بداية انتشار الجائحة.

وكان وزير الصحة الإيطالي روبرتو سبيرانتسا قد صرح بأن الإجراءات التي اتخذتها السلطات واللقاحات المضادة لفيروس كورونا أسفرت عن انخفاض المنحنى الوبائي.

وأوضح سبيرانتسا - في مؤتمر صحفي - أن مؤشر تكاثر الفيروس عند 0.85 وتوقع أن يكون الأسبوع المقبل أقل من 0.8 ..مشيرا إلى أن معدل الوفيات يبلغ 182 حالة لكل 100 ألف نسمة فيما تتجه الغالبية العظمى من المقاطعات نحو التحسن من الناحية الوبائية.

وقال، نحن في وضع يسمح لنا بإعطاء إشارة لتعافي البلاد.

في غضون ذلك كشفت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" عن نجاح أول عملية زرع قصبة هوائية كاملة لمريض "50 عاما" كان مصابا بفيروس كورونا وهو بصحة جيدة.

وقالت الطبيبة سيسيليا مينا المتخصصة في جراحة الصدر التي قادت العملية الجراحية في مستشفى "سانت أندريا" بالعاصمة "روما" إن المريض بصحة جيدة وتمكن على الفور من التحدث والتنفس والبلع بشكل مستقل.