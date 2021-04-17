إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق شبرا بنها الحر

القليوبية إبراهيم سالم

شهد طريق شبرا بنها الحر، انقلاب سيارة ميكروباص، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وطلبت التحري عن سبب الحادث، وندب المهندس الفني لمعاينة الحادث.

تلقى اللواء حاتم حداد، مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطارا من العميد أمجد محفوظ، مدير مرور القليوبية، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص يينما أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم لمستشفى بنها الجامعي.

على الفور انتقل العميد هشام دياب وكيل إدارة المرور، وتبين انقلاب سيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أفقد قائد السيارة التحكم في عجلة القيادة.