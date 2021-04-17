أمن القليوبية يكثف جهوده لضبط مجهولين أطلقوا النار على شاب لسرقة موتوسيكل ببنها

القليوبية إبراهيم سالم

تكثف أجهزة الأمن بمحافظة القليوبية، من جهودها لضبط مجهولين أطلقوا النار على أحد الأشخاص، على طريق قرية ميت السباع بدائرة مركز بنها، بغرض سرقته بالإكراه، حيث حاول مقاومتهم أثناء قيامهم بسرقة دراجته النارية، وعندما سقط غارقا في دمائه استولوا على الدراجة وفروا هاربين، جرى نقل المصاب إلى المستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء فخرالدين العربي، مدير أمن القليوبية، إخطاراً من اللواء حاتم حداد، مدير مباحث المديرية، يفيد تلقيه إشارة من مستشفى بنها العام، بوصول أحد الأشخاص مصاباً بطلق خرطوش.

وانتقل العميد خالد المحمدي، رئيس مباحث المديرية، وتبين أن المجني عليه كان يقود دراجة نارية على طريق ميت السباع، بدائرة مركز بنها، فقام مجهولون باستيقافه لسرقته بالإكراه، وأشهروا سلاحاً نارياً في وجهه، إلا أنه حاول مقاومتهم، فقام أحدهم بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته، فسقط على الأرض مصاباً، وقاموا بالاستيلاء على دراجته وفروا هاربين.

وفي وقت سابق تمكن ضباط مباحث مركز قليوب من ضبط 4 عاطلين وبحوزتهم كيلو مواد مخدرة "حشيش وهيروين"، و50 قرصا مخدرا، وبندقيتين خرطوش، وكمية من الطلقات النارية، رى تحرير المحضر اللازم، وإحالة المتهمين إلى نيابة قليوب، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وتحريز المضبوطات، وإرسال عينة منها إلى المعمل الجنائي لتحليها.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطاراً بالواقعة من اللواء حاتم حداد، مدير مباحث القليوبية، وتبين أن المتهمين جميعهم من العاطلين ومقيمين منطى التابعة لمركز قليوب، كما تبين أن بحوزتهم سلاح ناري عبارة بندقية خرطوش مطموسة الأرقام، وسلاح ناري فرد خرطوش، و5 طلقات من ذات العيار، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر، تزن حوالى 350 جراماً، وكمية من مخدر الحشيش، تزن حوالي 660 جراماً، و50 قرص مخدر، ومبلغ مالي 1660 جنيهاً، و4 هواتف محمولة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بحبس المتهمين احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.