أسعار الذهب والعملات فى السعودية اليوم السبت 17-4-2021

كتبت ريهام الباشا

استقرت أسعار العملات فى السعودية اليوم السبت 17-4-2021، أمام الريال السعودى، حيث سجل 1 دولار أمريكى استقرارا عند 3.75 ريال سعودى و1 ريال سعودى بـ 0.27 دولار أمريكى، كما سجل سعر 1 يورو 4.50 ريال سعودى، و1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

وجاءت أسعار العملات اليوم فى المملكة العربية السعودية كالتالى:



دولار أمريكى (USD)



1 دولار أمريكى يسجل 3.75 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.27 دولار أمريكى.

يورو (EUR)



1 يورو يسجل 4.50 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.22 يورو.

ين يابانى (JPY)



1 ين يابانى يسجل 0.03 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 29.00 ين ياباني.

جنيه مصرى (EGP)



1 جنيه مصرى يسجل 0.24 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 4.18 جنيه مصرى.

درهم إماراتى (AED)



1 درهم إماراتى يسجل 1.02 ريال سعودى.

1 ريال سعودى يسجل 0.98 درهم إماراتى.

أما عن أسعار الذهب في السعودية، فسجل سعر الذهب "عيار 24" فى المملكة العربية السعودية 214.37 ريال سعودى.

وجاءت أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى كالتالى:



​ سعر الذهب عيار 24



بنحو 214.37 ريال بما يعادل 57.15$

سعر الذهب عيار 22



بنحو 196.51 ريال بما يعادل 52.39$

سعر الذهب عيار 21



بنحو 187.58 ريال بما يعادل 50.01$

سعر الذهب عيار 18



بنحو 160.78 ريال بما يعادل 42.87$

سعر الذهب عيار 14



بنحو 125.05 ريال بما يعادل 33.34$

سعر الذهب عيار 12



بنحو 107.18 ريال بما يعادل 28.58$

سعر أوقية الذهب



بنحو 6,667 ريال بما يعادل 1,778$

سعر جنيه الذهب



بنحو 1,501 ريال بما يعادل 400.09$

سعر كيلو الذهب



بنحو 214,370 ريال بما يعادل 57,157$