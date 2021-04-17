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أسامة الأزهرى عن أم المؤمنين: أعظم سيدات الإسلام وجمعت عددا كبيرا من العلوم

السبت، 17 أبريل 2021 08:06 م
أسامة الأزهرى عن أم المؤمنين: أعظم سيدات الإسلام وجمعت عددا كبيرا من العلوم أسامة الأزهرى
كتب محمد شرقاوى

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تحدث الدكتور أسامة الأزهرى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف، عن السيدة الفقيهة والطبيبة عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنها "أم المؤمنين"، معقبا "ستنا السيدة عائشة من أعظم سيدات الإسلام، ومن أجمل سيدات بيت النبوة، حيث جمعت عددا كبيرا من العلوم والمعارف، وكانت تتميز بحظ عظيم من النبوغ، وأوتيت فهما ثاقبا، وعقلا يوصف ويوضع جنبا إلى جنب مع عقول المجتهدين والفقهاء من أئمة الإسلام".

وأضاف الأزهرى، خلال برنامج "رجال حول الرسول" الذى يقدمه أحمد الدرينى على قناة dmc: "فتوضح بجوار الإمام الشافعى والإمام مالك، والإمام أحمد بن حنبل، وبل يوضع هؤلاء إلى جوارها، لما سبقتهم بهم من شرف الصحبة والبشارة بالجنة، لأنها زوجة سيد الخلق ومن أحب الناس إلى قلبه الشريف"، معقبا: "من دلائل فقه السيدة عائشة وبصرها بالعلم أنها كانت تجرى نقاشا علميا أكاديميا فقهيا أصوليا لغويا مع كبار الصحابة، فيما يشبه اليوم الندوات الفكرية".

وتابع الأزهرى: "كانت تشتبك مع الصحابة فى القول الأصيل وفى بعض الأحيان كان يترجح قولها، وكانت من أجّل العلوم التى برعت فيها، بعد الفقه والشعر واللغة ولسان العرب، برعت فى الطب"، معقبا: "سيدنا عروة بن الزوبير قال عن عائشة: "ما رأيت أحدا أعلم بفقه، ولا بطب، ولا بشعرا، من عائشة رضى الله وتعالى عنها".

وفى سياق آخر، أكد الأزهرى أن "الحارث بن كلبه كان أطب العرب، واشتهر بالطب فى وقتها"، معقبا: "الجيل الأول كان شديد الشغف بالعلوم والمعرفة".


ام المؤمنين

السيد عائشة

اسامة الازهرى

الطب

اخبار

رجال حول الرسول

بيت النبوة

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