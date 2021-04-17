أخبار الاقتصاد اليوم: ضخ 4.4 مليار دولار استثمارات جديدة بسوق الأوراق المالية

كتب عبد الحليم سالم

تنوعت اليوم السبت 17-4-2021 خامس أيام شهر رمضان الكريم، أخبار الاقتصاد المصرى اليوم من أبرزها توقعات بضخ استثمارات جديدة حكومية فى سوق الأوراق المالية

"المالية" تتوقع ضخ 4.4 مليار دولار استثمارات جديدة بسوق الأوراق المالية الحكومية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تمضى بخطوات ثابتة نحو الإصلاح الاقتصادى، على نحو يسهم فى تعزيز الثقة لدى المؤسسات المالية الدولية، والمجتمع الاستثمارى الأجنبى بالسوق المالى المصرى، ويجذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المصرية بالعملة المحلية، حيث أعلنت مؤسسة «جي. بي. مورجان» انضمام مصر لقائمة المراقبة في مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية في المؤشر خلال مدة أقصاها 6 أشهر، لافتًا إلى أنه من المتوقع أن تدخل مصر بـ 14 إصدارًا بقيمة إجمالية حوالي 24 مليار دولار ويكون نسبتها في المؤشر 1.78٪، وبذلك تكون مصر وجنوب أفريقيا الدولتين الوحيدتين فقط في الشرق الأوسط وأفريقيا المنضمتين لهذا المؤشر.

أضاف الوزير، أن مصر كانت منضمة لهذا المؤشر، ولكنها خرجت منه في يونيو 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات مؤسسة «جي. بي. مورجان»، موضحًا أن وزارة المالية بدأت منذ حوالي عامين ونصف السعى لإعادة انضمام مصر إلي مؤشر «جي. بي. مورجان» من خلال تحقيق متطلبات البنك، ومنها: إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل منحنى العائد «Yield curve» ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.

ارتفاع إيرادات قناة السويس إلى 7.4 مليار جنيه في فبراير الماضي

ارتفعت عائدات هيئة قناة السويس في شهر فبراير الماضي بشكل طفيف، ليصل إلى 7.4 مليار جنيه مقابل 7.2 مليار جنيه في شهر فبراير عام 2020، بزيادة بلغت 200 مليون جنيه.

وأظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع أعداد السفن العابرة بهيئة قناة السويس ليصل إلى 1152 سفينة في شهر فبراير الماضي، مقابل 1107 سفينة في نفس الشهر عام 2020، بزيادة بلغت 45 سفينة، بينما بلغ عدد ناقلات البترول العابرة نحو 380 سفينة في فبراير الماضي، مقابل 418 سفينة في نفس الشهر عام 2020.

وأوضحت بيانات الإحصاء، أن حجم حمولة السفن بلغ نحو 97.6 مليون طن في شهر فبراير الماضي، مقابل 99.9 مليون طن في نفس الشهر عام 2020.

حملات توعية لترشيد الاستهلاك والتعريف بمشاريع حياة كريمة بقرى مركز كفر سعد

أكد المهندس محمد عسل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أهمية رفع الوعي المائي للمواطنين لترشيد الإستهلاك والحفاظ على المياه، تزامنا مع مشروعات المبادرة الرئاسية"حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى، وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار إلى إنطلاق عدد من الندوات واللقاءات الجماهيرية بمختلف قرى مركز كفر سعد، أحد المراكز التى تستهدفها المبادرة الرئاسية.

وأضاف أن الحملات التوعوية تستهدف الفئات العمرية المختلفة بالقرى المنفذ بها المشروع كما تم استهداف ثلاثة مدارس باليوم الواحد وفقا لخطة عمل مشتركة بين الشركة ومديرية التربية والتعليم بدمياط لتحقيق أقصى استفادة للمواطنين مستهدفة بالقرى.

6%زيادة في الصادرات غير البترولية لتسجل 7.4 مليار دولار بالربع الأول من 2021

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملحوظة بنسبة 6% خلال الربع الأول من عام 2021، حيث بلغت 7 مليارات و438 مليون دولار مقارنة بـنحو 6 مليارات و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه الزيادة الملموسة جاءت رغم الظروف الراهنة المرتبطة بأزمة فيروس كورونا التي يعاني منها العالم بأسره، وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الحكومة لمساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية خلال الأزمة، الأمر الذي ساهم في استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على الأسواق التصديرية.

وقالت الوزيرة إن الواردات المصرية شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2% خلال الربع الأول من العام الجاري حيث بلغت قيمتها 16 مليار و991 مليون دولار مقارنة بنحو 16 مليار و675 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، لافتةً إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية ساهمت في تحقيق انخفاض في عجز الميزان التجاري بنسبة 1% حيث بلغت قيمة العجز 9 مليار و552 مليون دولار مقابل 9 مليار و685 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.