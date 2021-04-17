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أخبار × 24 ساعة.. طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

السبت، 17 أبريل 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة حالة الطقس
كتب أسامة عبد الحميد

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