أخبار × 24 ساعة.. طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

كتب أسامة عبد الحميد

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية كالتالى:



التعليم تتابع جاهزية شبكات المدارس لعقد الامتحان التجريبى للثانوية العامة الأحد



غدا طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 وجنوب البلاد 38



الحكومة: تطوير مجمع التحرير بالشراكة مع مطورين ومستثمرين وليس للبيع



متحدث "الكهرباء": تقديم كافة خدمات القطاع إلكترونيا خلال عامين



"الصحة" تكشف أنواع لقاحات فيروس كورونا والفرق بينها وآليات التصنيع



إجراء عملية استبدال "البلازما" لطفل عمره 7 سنوات بالتأمين الصحى الشامل تحمل من تكاليفها 300 جنيه



وزارة التعليم العالى تطلق تطبيقا لميكنة العمل بإدارة الشئون القانونية



