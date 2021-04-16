التعليم تتابع جاهزية شبكات المدارس لعقد الامتحان التجريبى للثانوية العامة الأحد

كتب محمود طه حسين

تتابع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، الشبكات فى المدارس والبنية التكنولوجية للوقوف على مدى جاهزية جميع المدارس الثانوى المجهزة بالبنية التكنولوجية لاستقبال الامتحان التجريبى الأول الذي يعقد الأحد المقبل 18 أبريل الجارى لطلاب الثانوية العامة من أجل قياس الشبكات والمعدات.

وقالت مصادر مسئولة بالوزارة لـ"اليوم السابع"، إنه تم التنبيه على المديريات بضرورة متابعة مسئولى التطوير التكنولوجى الشبكات والبنية التكنولوجية داخل كل مدرسة والتأكد من جاهزيتها مع إبلاغ الوزارة بتقرير عن مدى استعداد المدارس لعقد الامتحان التجريبى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أكدت أن الامتحانات التجريبية المقرر عقدها لطلاب الثانوية العامة 2021، سوف تتم فى المدارس بشكل كامل، لاختبار الشبكات والأجهزة والسحابة والمعدات وجميع الأجزاء الفنية والتقنية التى تحتاجها الوزارة لعقد الامتحانات الإلكترونية للطلاب، موضحة أنه يجب على الطلاب المشاركة فى الاختبارات حتى تستطيع الوزارة تقييم التجربة بشكل كامل ودقيق دون أى ثغرات.

قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن الامتحان الأول التجريبى لطلاب الثانوية العامة سيكون أيام 18 و20 و22 أبريل الجارى، مضيفا: "ده امتحان تجريبى وسيكون بالتابلت داخل اللجان والهدف مش الأسئلة أو الجزء الفنى أو الأكاديمى وإنما للاطمئنان على التابلت وسيكون بمثابة محاكاة للمعدادت والشبكات وكلمات المرور وكلمات السر التى يستخدمها الطلاب فهو جزء لوجيستى من حيث اختبار شرائح الواى فاى والشبكات والخوادم والسحابة والأحمال عليها شكلها ازاى، والوزارة هنا بالتعاون مع وزارة الاتصالات هيشوفوا كافة الأمور اللى تطمئن الجميع على الجزء التقنى من الامتحان".