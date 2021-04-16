اليوم السابع
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100 شاب يتطوعون لإفطار الأهالى على الطريق الإقليمى بالمنوفية.. صور

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:00 م
100 شاب يتطوعون لإفطار الأهالى على الطريق الإقليمى بالمنوفية.. صور إفطار الصائمين
المنوفية - محمد فتحى

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نظم شباب شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، حملة لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمى بقرية شما ويقول أحمد شوقى مسئول القمر الكشفية لـ"اليوم السابع"، إن الفريق مكون من حوالى 100 شاب يقوم للعام الثالث على التوالى بإفطار الصائمين من السائقين والأهالى على الطريق الإقليمى.

ويضيف أحمد شوقي، نذهب إلى الطريق الإقليمى أمام مدخل قرية شما يوميا قبل آذان المغرب بربع ساعة ونقوم بالانتشار على الطريق لتوزيع علبة عصير وزجاجة مياه وكيس بلح به 5بلحات .

ويؤكد مسئول القمر الكشفية، يتم توفير تلك المواد الغذائية عن طريق رجال الخير فى القرية والقرى المجاورة.

 

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شباب الحملة أثناء توزيع وجبات الإفطار على الصائمين
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الشباب أثناء الوقوف على الطريق الإقليمى
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حملة لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمى
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حملة شباب شما بالمنوفية لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمى
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توزيع المياه والوجبات لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمى
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حملة لإفطار الصائمين على الطريق الإقليمى

 


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