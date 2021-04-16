وزير الخارجية الروسى للحريرى: ندعم جهود تأليف حكومة برئاستك فى أسرع وقت

إيمان حنا

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف خلال لقائه من رئيس حكومة لبنان المكلف سعد الحريرى اليوم الجمعة، دعم بلاده لجهود تأليف حكومة برئاسته فى أسرع وقت، تكون قادرة على معالجة الأزمة والحصول على الدعم العربى والدولى، وفق الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى.

واختتم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى زيارته لروسيا، بلقاء مع وزير الخارجية في مقر الوزارة بموسكو، في حضور الممثل الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، ونائب رئيس دائرة الشرق الأوسط فى الخارجية السفير أندريه بانوف، والمبعوث الخاص للرئيس الحريري إلى روسيا جورج شعبان.



وأفاد بيان المكتب الإعلامى للرئيس الحريرى، أنه تم خلال اللقاء "مناقشة تطورات الأوضاع ِفي لبنان بشكل تفصيلي ولا سيما العقبات التي تواجه تشكيل الحكومة والأزمة الاقتصادية، كما تناول البحث موضوع اللاجئين السوريين وإمكانية تزويد روسيا للبنان باللقاحات لمواجهة جائحة كورونا".

وكان الكرملين قد سبق وأعلن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تحدث هاتفيا اليوم الخميس مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريرى، حيث أكد موقف روسيا الداعم لسيادة لبنان واستقلاله.

وقال الكرملين فى بيان: "أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء اللبنانى المكلف سعد الحريرى".



وأضاف البيان: "أن الرئيس الروسي جدد التأكيد على موقفه المبدئي الداعم لسيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه"، موضحًا أن سعد الحريرى اطلع فلاديمير بوتين على تطورات الوضع السياسي الداخلي في لبنان والإجراءات المتخذة لتشكيل حكومة جديدة في البلاد وتجاوز الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجانبين أعربا عن استعدادهما لتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين، الذين يعيشون في لبنان إلى سوريا.