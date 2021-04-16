اليوم السابع
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وزير الأوقاف: توزيع وجبات الإفطار على منازل المستحقين أكرم من موائد الرحمن

الجمعة، 16 أبريل 2021 12:38 م
وزير الأوقاف: توزيع وجبات الإفطار على منازل المستحقين أكرم من موائد الرحمن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
الشرقية - إيمان مهنى

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قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن منع إقامة موائد الرحمن، جاء ضروري ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع التجمعات لتصدي لانتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه يمكن توزيع الوجبات علي مستحقين في منازلهم ، ذلك هو الأكرم للانسان بدلا من الجلوس علي طاولة في الشارع .
 
وقال وزير الأوقاف خلال لقاء عقده بالائمة في قصر ثقافة منيا القمح علي هامش زيارته لمحافظة الشرقية، إن ما يحدث في مصر من أعمار المساجد لم تشهده دولة أخري، موضحا أنه تم افتتاح خلال الفترة الماضية 1369 مسجد منهم1277 احلال وتجديد كاملا، منهم 111 في الشرقية.
 
 
 
 

 


مسجد الغنيمي بالشرقية

وزير الاوقاف بالشرقية

مساجد الشرقية

الشرقية

وزير الاوقاف

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