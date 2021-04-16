اليوم السابع
Ads
السبت، 17 أبريل 2021 12:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة خارجية السودان لسكاى نيوز: نأمل أن تتصرف إثيوبيا برشد وفقا للقانون الدولى

الجمعة، 16 أبريل 2021 08:57 م
وزيرة خارجية السودان لسكاى نيوز: نأمل أن تتصرف إثيوبيا برشد وفقا للقانون الدولى مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية
كتب أحمد عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزيرة الخارجية السودانية، مريم الصادق المهدي، إننا ماضون إلى دعوة الدول الثلاثة ليجلسوا بصورة مباشرة ليجدوا مخرجا من هذه الأزمة التي تصر إثيوبيا لأسباب داخلية والمشاكل السياسية الداخلية لمحاولة زعزعة الأمن لجارتها السودان خاصة لصرف الأنظار لما تعانيه من مشاكل واستقطابات سياسية، مضيفة: "لدينا قدر مميز من المعرفة ما بين الرؤساء الثلاثة وخاصة عبد الله حمدوك ورئيس الوزراء الإثيوبى ورئيس الوزراء المصرى لأن يجدوا مخرجا عبر التواصل المباشر، ونعتقد في رئيس الوزراء الإثيوبى الذى نال جائزة من السلام قدر من الوعى والانتباه لأهمية السلام في بلدته والقارة والعالم، أن يتصرف بمسئولية رجل الدولة ولما تمليه عليه هذه الجائزة".

وأضافت، خلال لقائها عبر سكايب، لفضائية "سكاى نيوز عربية": ماضون في جولة دبلوماسية في أفريقيا ودول العالم المهمة، لإطلاعهم على التطورات الخطيرة، حيث الملء الثانى محدد له موعد الخريف، ونحن في سباق مع الزمن.

وذكرت وزيرة الخارجية السودانية، أن المأمول في إثيوبيا أن تتصرف برشد كما يمليه عليها القانون الدولى والالتزام بموجب توقيعها في إعلان المبادئ في 2015 وكذلك أسس حسن الجوار.

وتابعت:"الحوار ينتهى بانتهاء رفض دعوة رئيس الوزراء، لأننا ننطلق من مرجعية قانونية توافقنا عليها وهى إعلان المبادئ 2015 الذى يتحدث عن الوساطة والتسهيل أو اجتماع الرؤساء، وإذا انتهى التفاوض أمامنا مفتوحة كل المجالات السياسية والدبلوماسية، ولكن إثيوبيا تسير في درب خطير، ونحن في السودان عازمون على السلام". 

من ناحية أخرى، تابعت: "هذه حدود السودان المعلومة والموثقة منذ 1902 وتأكدت 1972 وترسمت 1903 ولن نقبل انتهاك سنتيمر من السودان وهذه أراضى سودانية والجيش السودانى قائم بواجبه وراعى أن تكون بلا قطرة دماء، والوضع على ما هو عليه والجيش السودانى منفتح في أراضيه وقائم على حماية حدوده"، مردفة: "نعمل على حل جميع القضايا من جذوها فى ولاية غرب دارفور.


خارجيه السودان

سد النهضه

اثيوبيا

ازمه سد النهضه

اخبار عاجلة

السودان

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تغطية خاصة لتطورات سد النهضة.. وزير الخارجية من "النواب": قضية المياه وجودية

الخميس، 15 أبريل 2021 10:34 م

الرئيس السيسى يهنئ نظيره الجيبوتى لإعادة انتخابه ويتبادلان الرؤى بشأن سد النهضة

الخميس، 15 أبريل 2021 09:02 م

وسائل إعلام عُمانية تؤكد حقوق مصر والمصريين فى مياه سد النهضة

الخميس، 15 أبريل 2021 03:38 م

وزير الخارجية للنواب: أزمة سد النهضة قضية وجودية ترتبط بحياة الشعب المصرى.. وهناك تعنت من الجانب الإثيوبى.. سامح شكرى: لا توجد دول تمول السد بشكل مباشر.. ونسعى لتدعيم دور المراقبين من أوروبا وأمريكا

الخميس، 15 أبريل 2021 03:00 م

وزير الرى يستعرض موقف مفاوضات سد النهضة مع سفير الإمارات بالقاهرة

الخميس، 15 أبريل 2021 02:29 م

وزير الخارجية من مجلس النواب: سد النهضة قضية وجودية وترتبط بحياة الشعب المصرى

الخميس، 15 أبريل 2021 02:11 م

صور.. وزير الخارجية أمام مجلس النواب: لا توجد دول تمول سد النهضة بشكل مباشر

الخميس، 15 أبريل 2021 02:06 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة