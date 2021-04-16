اليوم السابع
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وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى مطلوب يسلم نفسه للجيش جنوبى البلاد

الجمعة، 16 أبريل 2021 04:00 ص
وزارة الدفاع الجزائرية: إرهابى مطلوب يسلم نفسه للجيش جنوبى البلاد عناصر من الجيش الجزائرى
الجزائر أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، عن تسليم إرهابى مطلوب نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجى مختار جنوبى البلاد.

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود الأجهزة الأمنية لوزارة الدفاع الوطني، سلم الإرهابى "بن خية إبراهيم"، وكنيته "إبراهيم بيبليك"، نفسه للسلطات العسكرية ببرج باجى مختار بالناحية العسكرية السادسة".

وأوضح البيان أن الإرهابى الذى التحق سنة 2016 بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل، كان بحوزته بندقيتين آليتين من نوع كلاشنيكوف وخزينتى ذخيرة، بالإضافة إلى كمية من الذخيرة.

وأشار البيان إلى أن هذه العملية تؤكد نجاح استراتيجية القيادة العليا للجيش فى مكافحة الإرهاب وكل أشكال الجريمة والجهود الحثيثة التى تبذلها القوات المسلحة، من أجل بسط الأمن والسكينة فى البلاد.

 

 

 


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