اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 06:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

نتائج الفرز الأولية تظهر فوز الرئيس ديبى بولاية سادسة فى تشاد

الجمعة، 16 أبريل 2021 06:00 ص
نتائج الفرز الأولية تظهر فوز الرئيس ديبى بولاية سادسة فى تشاد إدريس ديبى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أظهرت نتائج فرز الأصوات الأولية التى أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات فى تشاد فوز الرئيس إدريس ديبى بولاية سادسة، بحسب "روسيا اليوم".

 ويتنافس فى هذا الاستحقاق الانتخابى 7 مرشحين 6 منهم غير معروفين ، وهم الرئيس المنتهية ولايته إدريس ديبى إتنو، الذى يسعى للفوز بولاية سادسة، وفيليكس نيالبى رومادومنغار، وألبرت باهيمى باداكيه، وتيوفيل يومبومبى مادجيتولوم، وبالتازار ألادوم جرما، وبريس مبايمون جيدمباي، وأول امرأة مرشحة فى تاريخ تشاد للانتخابات الرئاسية هى ليدى بيسيمدا.

وكان الرئيس الحالى هو أول من أدلى بصوته فى مركز للاقتراع بالعاصمة نجامينا. وديبى (68 عاما) أحد أطول الزعماء حكما فى أفريقيا وهو حليف للقوى الغربية فى القتال ضد المتشددين الإسلاميين فى غرب ووسط القارة.

 


الرئيس ديبى

تشاد

أخبار تشاد

انتخابات تشاد

إدريس ديبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقتل جنديين فى تشاد وإصابة 11 آخرين بكمين قرب الحدود مع نيجيريا

الأحد، 11 أبريل 2021 08:13 م

انتخابات تشاد.. 7.4 ملايين ناخب يختارون رئيس البلاد من بين 7 منافسين أبرزهم الرئيس الحالى "إدريس ديبى".. إجراءات أمنية مشددة بالعاصمة.. "ديبى" يدلى بصوته ويدعو التشادين للتصويت.. والخميس إعلان النتيجة المؤقتة

الأحد، 11 أبريل 2021 05:30 م

شرطة تشاد تفرق تظاهرة للمطالبة بالتناوب السياسى خلال انتخابات الرئاسة

الأحد، 21 مارس 2021 11:00 ص

تشاد تنفى الأنباء المتدوالة بشأن بيع أصول تشاد فى خط أنابيب الغاز "الكاميرون-تشاد"

السبت، 06 مارس 2021 06:00 م

مقتل 2 على الأقل خلال مناوشات بمنزل مرشح رئاسي معارض في تشاد

الأحد، 28 فبراير 2021 05:42 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة