نتائج الفرز الأولية تظهر فوز الرئيس ديبى بولاية سادسة فى تشاد

كتب وكالات

أظهرت نتائج فرز الأصوات الأولية التى أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات فى تشاد فوز الرئيس إدريس ديبى بولاية سادسة، بحسب "روسيا اليوم".

ويتنافس فى هذا الاستحقاق الانتخابى 7 مرشحين 6 منهم غير معروفين ، وهم الرئيس المنتهية ولايته إدريس ديبى إتنو، الذى يسعى للفوز بولاية سادسة، وفيليكس نيالبى رومادومنغار، وألبرت باهيمى باداكيه، وتيوفيل يومبومبى مادجيتولوم، وبالتازار ألادوم جرما، وبريس مبايمون جيدمباي، وأول امرأة مرشحة فى تاريخ تشاد للانتخابات الرئاسية هى ليدى بيسيمدا.

وكان الرئيس الحالى هو أول من أدلى بصوته فى مركز للاقتراع بالعاصمة نجامينا. وديبى (68 عاما) أحد أطول الزعماء حكما فى أفريقيا وهو حليف للقوى الغربية فى القتال ضد المتشددين الإسلاميين فى غرب ووسط القارة.