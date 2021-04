مقتل مسلح أطلق النار عشوائيا داخل مطار سان أنطونيو بولاية تكساس الامريكية

أعلن قائد شرطة مدينة سان أنطونيو فى ولاية تكساس الأمريكية عن القضاء على مسلح أطلق النار فى مطار سان أنطونيو الدولي.

وأشار قائد الشرطة إلى أن المسلح اقترب من أحد أقسام المطار الدولى على متن سيارته وأن ضابط الشرطة فى المطار تعامل معه فورا بعد خروجه من سيارته وفتح النيران على الشرطى ومبنى المطار.

وأضاف أن منفذ الهجوم أطلق النار عشوائيا، مشيرا إلى أنه لم يسقط ضحايا ومصابين جراء هذا العمل، وأكد المصدر أن المشتبه به كان مراقبا من قبل الشرطة منذ فترة، وكانت لديه مشاكل نفسية.

Just had to evacuate from San Antonio airport bc of an active shooter inside. Heart is still racing, but glad to be safe for the moment.



Make sure you tell your loved ones that you love them. 🙏🏽 pic.twitter.com/3ULSp2yWkE