اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 05:20 ص
خالد صلاح
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مقتل مسلح أطلق النار عشوائيا داخل مطار سان أنطونيو بولاية تكساس الامريكية

الجمعة، 16 أبريل 2021 05:00 ص
مقتل مسلح أطلق النار عشوائيا داخل مطار سان أنطونيو بولاية تكساس الامريكية تعزيزات أمنية بموقع الحادث
كتب وكالات

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أعلن قائد شرطة مدينة سان أنطونيو فى ولاية تكساس الأمريكية عن القضاء على مسلح أطلق النار فى مطار سان أنطونيو الدولي.

وأشار قائد الشرطة إلى أن المسلح اقترب من أحد أقسام المطار الدولى على متن سيارته وأن ضابط الشرطة فى المطار تعامل معه فورا بعد خروجه من سيارته وفتح النيران على الشرطى ومبنى المطار.

 

وأضاف أن منفذ الهجوم أطلق النار عشوائيا، مشيرا إلى أنه لم يسقط ضحايا ومصابين جراء هذا العمل، وأكد المصدر أن المشتبه به كان مراقبا من قبل الشرطة منذ فترة، وكانت لديه مشاكل نفسية.


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