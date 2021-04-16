اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 01:12 م
خالد صلاح
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مصرع طالب فى حادث تصادم بالإسماعيلية

الجمعة، 16 أبريل 2021 12:05 م
مصرع طالب فى حادث تصادم بالإسماعيلية اسعاف - أرشيفية
الإسماعيلية - فريق المحافظات

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لقي شاب في عقده الثاني من العمر مصرعه في حادث أليم اليوم الجمعة بالطريق الدائري بالإسماعيلية.
 
تلقي اللواء ياسر نشأت، مساعد وزير الداخلية لأمن الإسماعيلية، إخطارًا من العقيد أحمد الشناوي، مأمور قسم شرطة ثالث الإسماعيلية يفيد تصادم سيارة ملاكي رقم "ط ر ي 2551"، مع دراجة نارية رقم "ك هـ م 5721"، بالطريق الدائري قرب مستشفي جامعة قناة السويس.
 
وقال شهود عيان أن سائق السيارة كان يسير بسرعة جنونية علي الطريق واصطدم بالدراجة النارية "سكوتر" مما أدي إلي مصرع شاب وإصابة آخر بإصابات بالغة، ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية بسيارتي إسعاف نقلت المصاب إلي مجمع الإسماعيلية الطبي، فيما تم التحفظ علي جثمان الشاب لحين قرار النيابة العامة.
 

 


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