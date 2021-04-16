محافظ أسيوط: تسليم 7 مواقع لإنشاء محطات صرف صحى بقرى صدفا ضمن "حياة كريمة"

أسيوط – فريق المحافظات

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن تسليم 7 مواقع للشركة المنفذة المسئولة عن تنفيذ وإنشاء محطات صرف صحى بقرى مركز صدفا والانتهاء منها فى أسرع وقت ممكن، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "حياه كريمة" ضمن برنامج تطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ولفت فى بيان إلى أهمية تضافر الجهود بين كافة المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى للنهوض بمستوى القرى الأكثر احتياجاً وتوفير متطلبات الحياة الأساسية والنهوض بمستوى معيشة المواطنين والعمل على سد الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا ووفقًا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا إنه بناءاً على توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، فقد تم تسليم 7 مواقع للشركة المنفذة للبدء فى اتخاذ الاجراءات اللازمة لأعمال إنشاء محطات الصرف الصحى بقرى (محطة قرية الدوير، ومحطة قرية كوم اسفحت، ومحطة قرية كوم أبوحجر، ومحطة قرية البربا، ومحطة قرية الشناينة ونجوع السدادرة، ومحطة قرية الوعاضلة والكردي، ومحطة قرية بنى فيز الرئيسية ، ومحطة قرية بنى فيز الفرعية) وذلك بحضور مهندسى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة وأسيوط، وعدد من قيادات الوحدة المحلية ورؤساء الوحدات القروية ومسئولى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ومندوبى ومسئولى أراضى أملاك الدولة.