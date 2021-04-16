اليوم السابع
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خالد صلاح
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مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يوضع أمور يقع فيها الصائم ولا تفطر.. صور

الجمعة، 16 أبريل 2021 02:00 ص
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يوضع أمور يقع فيها الصائم ولا تفطر.. صور أمور يقع فيها الصائم ولا تفطر
كتب لؤى على

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نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عدد من الأمور التى قد يقع فيها الصائم ولكنها لا تفطر، واستعرض المجمع تلك الأمور عن طريق الرسالة المصورة وهى كالآتى:

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