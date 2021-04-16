مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر يوضع أمور يقع فيها الصائم ولا تفطر.. صور

كتب لؤى على

نشر مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عدد من الأمور التى قد يقع فيها الصائم ولكنها لا تفطر، واستعرض المجمع تلك الأمور عن طريق الرسالة المصورة وهى كالآتى:







