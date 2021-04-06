انفوجراف.. دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان

نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عددا من المعلومات حول ما يجوز وما لا يجوز فى الصيام،حتى يكون الصوم مقبولا؛ وذلك على النحو الآتى:
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (1)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (2)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (3)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (4)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (5)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (6)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (7)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (8)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (9)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (10)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (11)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (12)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (13)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (14)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (15)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (16)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (17)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (18)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (19)
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