اليوم السابع
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انفوجراف.. دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان

الثلاثاء، 06 أبريل 2021 11:58 م
انفوجراف.. دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم
كتب لؤى على

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نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عددا من المعلومات حول ما يجوز وما لا يجوز فى الصيام،حتى يكون الصوم مقبولا؛ وذلك على النحو الآتى:
 
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (1)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (1)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (2)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (2)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (3)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (3)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (4)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (4)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (5)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (5)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (6)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (6)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (7)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (7)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (8)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (8)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (9)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (9)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (10)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (10)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (11)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (11)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (12)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (12)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (13)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (13)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (14)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (14)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (15)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (15)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (16)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (16)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (17)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (17)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (18)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (18)

دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (19)
دار الإفتاء توضح ما يجوز وما لا يجوز فى شهر رمضان المعظم (19)
 
 
 

دار الافتاء

صيام رمضان

شهر رمضان

صوما مقبولا

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