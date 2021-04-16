لمرضى ضغط الدم.. تجنب هذه المشروبات حفاظا على صحتك فى رمضان

ندى سليم

تزين المشروبات الرمضانية مائدة شهر رمضان الكريم، والتي تتعدد أنواعها بين التمر هندى والعرقسوس والكركديه والخروب، إلا أن مرضى ضغط الدم قد يتعرضون إلى مخاطر صحية عند الإفراط في تناول تلك المشروبات.

وطبقا لتقرير نشر في Healthline، فهناك بعض المشروبات الرمضانية التي يتوخى على مرضى ضغط الدم تجنبها خلال شهر رمضان.ومن تلك المشروبات الرمضانية التي تؤثر على مستويات ضغط الدم:

1. العرقسوس : يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات تقوي جهاز المناعة ويعمل على تقليل الإفرازات الحمضية، ومع ذلك، لا ينصح بمشروبات العرقسوس لأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يسبب اضطرابا بمستويات الضغط في الدم، نظرا لانه يحتوي علي نسبة من الكورتيزون الذى يعمل على احتباس كمية كبيرة من الماء بالجسم ويمثل خطرا على مرضى الكلى والضغط .



2.الكركديه: يعمل على تنشيط

3. التمر الهندي: يعمل على تنشيط الجهاز الهضمي وتنظيف الأمعاء، إلا أنه يجب توخي الحذر عند تخزينه، لأنه يعمل على تكوين أملاح ضارة بالكلى، كما ينصح لمرضى الضغط المنخفض بالابتعاد عنه لأنه يخفض من مستوياته أكثر من اللازم.



4. السوبيا : برغم قدرته على تقليل الحموضة الزائدة وإزالة السموم من الجسم، إلا أنه يزيد من خفض ضغط الدم وبالتالي لاينصح به لمرضى ضغط الدم المنخفض.

من المشروبات الرمضانية المميزة للصغار والكبار وتكمن مخاطرها على مرضى الضغط لأنها قد تحتوى علي العديد من المواد الصناعية بالإضافة إلى زيادة كميات السكريات بها لذا قد تؤثر على مستويات ضغط الدم.