لمرضى ضغط الدم.. تجنب هذه المشروبات حفاظا على صحتك فى رمضان

تزين المشروبات الرمضانية مائدة شهر رمضان الكريم، والتي تتعدد أنواعها بين التمر هندى والعرقسوس والكركديه والخروب، إلا أن مرضى ضغط الدم قد يتعرضون إلى مخاطر صحية عند الإفراط في تناول تلك المشروبات.
وطبقا لتقرير نشر في Healthline، فهناك بعض المشروبات الرمضانية التي يتوخى على مرضى ضغط الدم تجنبها خلال شهر رمضان.ومن تلك المشروبات الرمضانية التي تؤثر على مستويات ضغط الدم:
1. العرقسوس :يحتوي على خصائص مضادة للفيروسات تقوي جهاز المناعة ويعمل على تقليل الإفرازات الحمضية، ومع ذلك، لا ينصح بمشروبات العرقسوس لأي شخص يعاني من ارتفاع ضغط الدم لأنه قد يسبب اضطرابا بمستويات الضغط في الدم، نظرا لانه يحتوي علي نسبة من الكورتيزون الذى يعمل على احتباس كمية كبيرة من الماء بالجسم ويمثل خطرا على مرضى الكلى والضغط .
2.الكركديه:يعمل على تنشيط الجهاز الهضمي وتنظيف الأمعاء، إلا أنه يجب توخي الحذر عند تخزينه، لأنه يعمل على تكوين أملاح ضارة بالكلى، كما ينصح لمرضى الضغط المنخفض بالابتعاد عنه لأنه يخفض من مستوياته أكثر من اللازم.
3. التمر الهندي:
برغم قدرته على تقليل الحموضة الزائدة وإزالة السموم من الجسم، إلا أنه يزيد من خفض ضغط الدم وبالتالي لاينصح به لمرضى ضغط الدم المنخفض.
4. السوبيا :
من المشروبات الرمضانية المميزة للصغار والكبار وتكمن مخاطرها على مرضى الضغط لأنها قد تحتوى علي العديد من المواد الصناعية بالإضافة إلى زيادة كميات السكريات بها لذا قد تؤثر على مستويات ضغط الدم.
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