كل ما تريد معرفته عن المتستر على المتحرش بطفلة المعادى.. بعد حكم حبسه

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنح المعادى، بالحبس لمدة سنة مع الشغل والنفاذ للمتهم بالتستر على آخر هتك عرض طفلة بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"قضية طفلة المعادى"، اليوم السابع يوضح في النقاط التالية أبرز محطات المتهم منذ القبض عليه، وحتى صدور الحكم.

- 10 مارس.. أمرت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، بحبس المتهم بإخفاء والتستر على المتهم بالتحرش بطفلة المعادي، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة التستر على هارب من قضايا، ومطلوب ضبطه وإحضاره داخل منزله في منطقة دار السلام.

-المتهم اعترف أمام النيابة إنه على معرفة بالمتهم ولجأ إليه، ولم يكن يعرف بالقضية سوى من خلال مواقع التواصل الاجتماعي - السوشيال الميديا وفيسبوك.

-11 مارس..أحالت النيابة العامة المتهم صديق المتحرش بطفلة المعادي، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح المعادي، لاتهامه بالتستر عليه وإخفائه بعد ارتكاب جريمته.

-13 مارس.. كانت أولى جلسات محاكمة المتهم ، وقررت محكمة جنح المعادي، لدائرة أخرى لعدم الاختصاص.

-1 أبريل.. قررت محكمة جنح المعادي ، حجز الحكم على المتهم إلى جلسة 15 أبريل المقبل.

-15 أبريل.. قضت محكمة جنح المعادي، اليوم الخميس، بحبس المتهم بالتستر على صديقه المعروف إعلاميًا بـ"متحرش المعادي" سنة مع الشغل.

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوى، أمر بإحالة متهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات "محبوس"، حيث تحايل لاستدراجها إلى عقارٍ قاصدًا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها.

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة أربعة شهود وأقوال الطفلة المجني عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة، بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم حال عرضه عليهن عرضًا قانونيًّا.