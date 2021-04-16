كامالا هاريس: تخصيص 39 مليار دولار لدعم مقدمى رعاية الأطفال والأسر

كتب محمد شعلان

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن الإدارة الحالية ستقدم 39 مليار دولار للولايات والأقاليم المختلفة لمساعدة القائمين على تقديم الرعاية للأطفال والأسر فى الولايات المختلفة، موضحًا أن قوة الولايات المتحدة ومرونة اقتصادها يعتمد على القدرة على تحمل تكاليف رعاية الأطفال.

وغردت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الامريكي جو بايدن، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: "تعتمد قوة بلدنا ومرونة اقتصادنا على القدرة على تحمل تكاليف رعاية الأطفال وتوافرها.. لذا ، تقدم إدارتنا 39 مليار دولار للولايات والأقاليم لمساعدة مقدمي رعاية الأطفال والأسر".

وفى وقت سابق، أكد البيت الأبيض على أن خطة الوظائف الأمريكية ستستثمر مبالغ طائلة لتوسيع الوصول إلى الرعاية المنزلية لمواطني الولايات المتحدة، وغرد البيت الأبيض على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "ستستثمر خطة الوظائف الأمريكية 400 مليار دولار لتوسيع الوصول إلى رعاية منزلية أو مجتمعية عالية الجودة وبأسعار معقولة لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة".

وأضاف البيت الأبيض في رسالته عن أهمية دعم خطة الوظائف الامريكية، قائلا: "خطة الوظائف الأمريكية ستساعد مئات الآلاف من الأمريكيين في الحصول على الخدمات طويلة الأجل والدعم الذي يحتاجون إليه".

وتحدث البيت الأبيض، عن أن خطة الإنقاذ الأمريكية ستوفر التمويل المطلوب للمساعدة في دعم بقاء العاملين فى الخطوط الأمامية خلال جائحة كورونا فى عملهم، ونشر الحساب الرسمى للبيت الأبيض على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، جانبا من تفاصيل كيفية مساعدة خطة الإنقاذ الأمريكية للمجتمعات التي تكافح في جميع أنحاء البلاد في أعقاب COVID-19.

وأفاد البيت الأبيض، بأن القانون سيوزع أكثر من 360 مليار دولار في شكل تمويل طارئ لحكومات الولايات والحكومات المحلية والإقليمية والقبلية، لافتًا إلى أن هذا التمويل يساعد على إبقاء العاملين في الخطوط الأمامية في العمل.