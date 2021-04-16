ضبط نصف طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع حلوى بطنطا

الغربية فريق المحافظات

تمكنت حملة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الغربية، برئاسة المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين، من ضبط نصف طن سلع غذائية مجهولة المصدر داخل مصنع حلوى شهير بمدينة طنطا.

كان وكيل وزارة التموين، قد وجه بتكثيف الحملات التفتيشية على مصانع المواد الغذائية، لإحكام الرقابة التموينية عليها، وتم تشكيل حملة برئاسة أشرف شرف مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالغربية، والسيد الحوالة مفتش الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، لمتابعة الحالة التموينية فى مركز ومدينة طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط مصنع حلوى شهير، وتم التحفظ على 500 كجم سلع غذائية مجهولة المصدر، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.