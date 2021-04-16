اليوم السابع
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صعود 3 قطاعات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى على رأسها الطاقة

الجمعة، 16 أبريل 2021 03:29 م
صعود 3 قطاعات البورصة المصرية خلال الأسبوع المنتهى على رأسها الطاقة البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، إذ ارتفعت 3 قطاعات على رأسها الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 6%، أعقبه قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات بنسبة 2.6%، يليه قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 2%، فيما تراجع 14 قطاعًا على رأسها الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 6.5%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 5.4%، يليه قطاع المنسوجات والسلع العمرة بنسبة 5.2%، ثم قطاع العقارات بنسبة 4.3%، ثم قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 4.2%، ثم قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف بنسبة 4.1%.
 
 
وهبط قطاع الموارد الأساسية بنسبة 3.5%، أعقبه قطاع التجارة والموزعون بنسبة 2.5%، يليه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 2.3%، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 1.9%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 1.4%، ثم قطاعي الخدمات التعليمية والأغذية والمشروبات والتبغ بنسبة 1.2%، وأخيرًا قطاع البنوك بنسبة 0.7%.
 
 
تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.56% ليغلق عند مستوى 10143.21 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.96% ليغلق عند مستوى 1820.99 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضاً بنحو 2.79% مغلقًا عند مستوى 2716.03 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" تراجعاً بنحو 1.63% مغلقًا عند مستوى 12458.29 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.85% ليغلق عند مستوى 1200.08 نقطة.
 
 
وهبط رأس المال السوقي للبورصة المصرية، بنحو 11.5 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.8%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 352.9 مليار جنيه إلى 345.6 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 104 مليار جنيه إلى 100.9 مليار جنيه بنسبة انخفاض 3%.

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