رمضان أحلى فى رأس البر.. الأهالى يستمتعون بجمال الطبيعة بمنطقة اللسان

دمياط - فريق المحافظات

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لتوافد المواطنين على منطقة اللسان برأس البر للإستمتاع بالجو المشمس وجمال الطبيعة عصر اليوم الجمعة فى أول جمعة من شهر رمضان الكريم.

وتحرص العديد من الأسر على الوافد على رأس البر فى شهر رمضان وخاصة أيام الجمعة الموافق العطلة الأسبوعية لأصحاب الورش ويتواجد رواد المصيف فى منطقة بلاج رأس البر ومنطقة اللسان للإستمتاع بالشمس الساطعة والجو المعتدل والهدوء.

كما حرص هواة صيد الأسماك على التواجد لصيد الأسماك بعد العصر وتحرص بعض الأسر على تنازل الإفطار على البلاج والمطاعم والأسواق وقضاء يوم ممتع بالمصيف.



توافد المواطنين على رأس البر



توافد المواطنين على رأس البر



توافد المواطنين على رأس البر