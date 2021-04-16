اليوم السابع
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الجمعة، 16 أبريل 2021 07:10 م
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رئيس الحكومة الليبية: نرغب في بناء جسور جديدة مع روسيا

الجمعة، 16 أبريل 2021 07:00 م
رئيس الحكومة الليبية: نرغب في بناء جسور جديدة مع روسيا عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية
كتب وكالات

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، أن بلاده تتوقع فتح صفحة جديدة في العلاقات مع روسيا، مشددا على الرغبة في بناء جسور جديدة بين البلدين.  

 

وأكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الجمعة، أن بلاده تتوقع «فتح صفحة جديدة» فى العلاقات مع روسيا، وشدد على «الرغبة فى بناء جسور جديدة» بين البلدين.

 

جاء ذلك خلال لقاء الدبيبة فى موسكو، التى وصلها فى زيارة رسمية، مع وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، حسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية.

 

وقال الدبيبة: «نعلم أن روسيا دعمت تاريخيًا الشعب الليبي، ولدينا علاقات ودية وثيقة للغاية واحترام متبادل»، مؤكدًا الرغبة فى «إعطاء دفعة جديدة لتعاوننا، لبناء جسور جديدة بين بلدينا».

 

وتوقع: «خلق مناخ اقتصادى جديد فى ليبيا، تكون روسيا حاضرة فيه كشريك يقدم الدعم الاقتصاد»، وقال: «نريد دعم الحياة فى ليبيا، لذلك نحن بحاجة إلى دعمكم».

 

وأعرب رئيس الحكومة عن «امتنانه للرئيس الروسى فلاديمير بوتين على دعمه للشعب الليبى خصوصا خلال المراحل الأولى والأصعب من الصراع المسلح فى بلاده خصوصا خلال مؤتمر برلين وموسكو»، وفق البيان الروسي.

 


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