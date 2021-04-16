اليوم السابع
Ads
الجمعة، 16 أبريل 2021 02:41 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

دفن جثتين لشابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم "توك توك" بالوراق

الجمعة، 16 أبريل 2021 01:17 م
دفن جثتين لشابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم "توك توك" بالوراق إسعاف _ أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة شابين لقيا مصرعهما، في حادث تصادم توكتوك بمنطقة الوراق، بعدما تسلمت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتى نفت وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتوفين كانا يستقلان "توك توك" بمنطقة الوراق، وانقلب بعد اصطدامه بمركبة أخرى.

وتابعت التحقيقات أن المتوفيين نقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة نتيجة إصابتهما بجروح وكسور وكدمات في أنحاء الجسد، وفارقا الحياة متأثرين بإصابتهماـ وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.


توك توك

اسعاف

حادث تصادم

اصطدام توك توك

الجيزة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة