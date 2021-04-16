دفن جثتين لشابين لقيا مصرعهما فى حادث تصادم "توك توك" بالوراق

كتب أحمد الجعفرى

صرحت النيابة العامة بشمال الجيزة، بدفن جثة شابين لقيا مصرعهما، في حادث تصادم توكتوك بمنطقة الوراق، بعدما تسلمت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والتى نفت وجود شبهة جنائية حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات أن المتوفين كانا يستقلان "توك توك" بمنطقة الوراق، وانقلب بعد اصطدامه بمركبة أخرى.

وتابعت التحقيقات أن المتوفيين نقلا إلى المستشفى في حالة خطيرة نتيجة إصابتهما بجروح وكسور وكدمات في أنحاء الجسد، وفارقا الحياة متأثرين بإصابتهماـ وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.